تقارير: صن داونز يجدد اهتمامه بالتعاقد مع بيرسى تاو

أفادت تقارير صحفية جنوب إفريقية، أن بيرسي تاو لاعب الأهلي قد دخل في مفاوضات مع صن داونز لاحتمالية عودته مجددًا إلى صفوف الفريق.

وكان تاو قد رحل عن صن داونز في صيف 2018 إلى برايتون وخرج منه إلى إعارة أكثر من مرة.

وانضم إلى الأهلي في صيف 2021 قادمًا من برايتون.

ووفقًا لموقع Farpost فإن ماميلودي صن داونز قد أعاد اهتمامه بالتعاقد مع بيرسي تاو مرة أخرى.

وأشار التقرير إلى أن الأهلي مستعد للاستغناء عن الجناح الجنوب إفريقي بسبب معاناته مع الإصابات.

وأوضح تقرير الصحيفة نفسها أن وكيل بيرسي تاو تواجد بالفعل في جنوب إفريقيا وهناك محادثات جارية بين الطرفين.

وخاض بيرسي تاو 38 مباراة مع الأهلي منذ انضمامه إلى الفريق ونجح في تسجيل 10 أهداف وصنع ست تمريرات حاسمة.