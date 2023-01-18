مزارعو الدقهلية: زيادة سعر إردب القمح تصب فى مصلحة الفلاح

عبر مزارعو محافظة الدقهلية عن فرحتهم بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بزيادة سعر توريد القمح للموسم الجاري 2023 بواقع 1250 جنيهًا للإردب الواحد بدلا من 1000 جنيه بزيادة تقدر بنحو 25% ما اعتبره المزارعون في المحافظة خطوة هامة لزيادة مساحات الأراضي المنزرعة في الدقهلية.

من جهته قال محمود عبدالتواب، أحد مزارعى الدقهلية، إن قرار الرئيس السيسى يصب فى مصلحة الفلاح ويعد حافزًا لصغار المزارعين، مشيرًا إلى أن المساحات المنزرعة بالمحصول ستزيد هذا العام بسبب قرار الرئيس الصائب، مما سيحد من الفجوة الكبيرة التي كانت تظهر في السنوات السابقة.

وأضاف عابد حبيش مزارع، أن القمح يعتبر قوت البلاد وقرار زيادة سعره سينعكس على زراعته السنوات القادمة، مطالبًا مديريتي الزراعة والتموين بالدقهلية بتسهيل عمليات الفرز وتسليم مبالغ التوريد بشكل سريع للمزارعين مع بدء موسم الحصاد مطلع شهر أبريل المقبل.

وأشار سيد نعيم، مزارع، إلى أن القرار سيشجع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة من القمح مما سيعود بالنفع على كافة المواطنين وتوفير كمية أكبر من القمح وهو ما سيكون له مردود اقتصادي جيد خاصة في ظل الأزمات التي يعاني منها العالم.

من جهته أكد الدكتور كريم فكرى الأستاذ بكلية الزراعة جامعة المنصورة، أن قرار الرئيس يحقق العديد من المكاسب لعل أبرزها العمل على خفض فاتورة الاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي، والعمل على تخفيف المعاناة على الفلاحين في ظل الظروف الاقتصادية، كما أنه يعد خطوة جديدة ضمن إجراءات حماية الفلاحين التي تنتهجها الدولة، مشيرًا إلى أن السعر الذي أعلنه رئيس الوزراء يعد سعرًا مرضيًا لكافة المزارعين في الوقت الراهن، كما أنه حافز كبير على توريد القمح للحكومة.

وطالب أستاذ كلية الزراعة الأجهزة المعنية بمحافظة الدقهلية بتقديم كل سبل الدعم للفلاح المصرى حتى نصل للاكتفاء الذاتى من معظم السلع الرئيسية.