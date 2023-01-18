الأربعاء 18 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«ماذا لو؟».. رواية جديدة لـ ساندرا سراج بمعرض الكتاب 2023

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثا عن دار دوّن للنشر والتوزيع، رواية "ماذا لو؟" للكاتبة ساندرا سراج، والمقرر طرحها بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54.

وتدور أحداث الرواية حول البطل الذي يُدعى "شمس" والذي ربما يٌقابل فتاة تُغيِّر مفهوم الحياة بالنسبة إليه، وربما يستعيد الحبيبة التي خسرها لقلة نضجه ولم يستطع تخطيها؛ أو يتحول إلى عبقري يحقق الأحلام المستحيلة، ورُبما يجد كُل من فقدهم بالموت ما زالوا أحياء يُرزقون.

الرواية تطرح العديد من التساؤلات مثل: “هل تكمن التعاسة في ضربات القدر؟ أم في طريقة تقبلنا لها؟ وهل نحن بالفعل أسرى مخاوفنا الوهمية التي تتحكم في قراراتنا وتتحكم في مستقبلنا؟ وهل ستُعيد الفرصة الثانية ما فقدناه، خاصة بعد ما كسرَنا الحزن في المحاولة الأولى؟ أم أنها دائرة مغلقة في نهاية الأمر؟”.

وساندرا سراج هي كاتبة وروائية مصرية، درست في كلية الآداب قسم علم نفس جامعة الإسكندرية. مقدمة برامج إذاعية بموقع Allmuz العالمي، لها العديد من المقالات والتدوينات عبر مواقع ومجلات إلكترونية. 

صدر لها رواية "سأرحل" عام 2017، ورواية "ما لا نبوح به " عام 2018"، وصدر لها أيضا رواية "إلى ما لا نهاية".

صدر حديثا دار دو ن للنشر والتوزيع رواية ماذا لو ساندرا سراج معرض القاهرة الدولي للكتا

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