الأربعاء 18 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أمين عام مجلس النواب يلتقي سفير إيطاليا في مصر

أمين عام مجلس النواب
أمين عام مجلس النواب يلتقي سفير ايطاليا

التقى المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب اليوم الأربعاء، ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بمصر، حيث رحب الأمين العام لمجلس النواب بالسفير الإيطالي مؤكداً على تاريخية العلاقات المصرية الإيطالية، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التعاون المصري – الإيطالي على كافة الأصعدة بما يتناسب مع العلاقات التاريخية بين البلدين.

من جانبه، وجه السفير الإيطالي بالقاهرة الشكر على هذا اللقاء، والذي يأتي في إطار التحركات الإيجابية لدفع آفاق العلاقات المصرية - الإيطالية، مُتناولاً الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية - الإيطالية مؤخراً، ومُشيراً إلى مشاركة رئيسة الوزراء الإيطالية مؤخراً في قمة المناخ COP27  ولقائها بالرئيس عبدالفتاح السيسي وهو ما يأتي في إطار رغبة البلدين في دفع العلاقات المصرية - الإيطالية على كافة المستويات، كما تناول السفير الإيطالي سبل دفع العلاقات البرلمانية الإيطالية - المصرية.

 

المستشار أحمد مناع مجلس النواب التعاون المصري – الإيطالي العلاقات التاريخية السفير الايطالى

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