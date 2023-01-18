«داخل شقة».. تحقيقات موسعة مع سيدة المشغولات الذهبية بالجمالية

تجري النيابة العامة بالقاهرة تحقيقات موسعة في واقعة ضبط إحدى السيدات لقيامها بسرقة مبلغ مالى ومشغولات ذهبية من داخل أحد المساكن بالجمالية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة

ووردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، بقيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

بالانتقال والفحص أمكن ضبطها وتبين أنها (ربة منزل، مقيمة بمحافظة قنا) وبحوزتها (مبلغ مالى - مشغولات ذهبية (مجهولين المصدر)، وبمواجهتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن (إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الأقصر) بأسلوب المغافلة، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.