افتتاح فرع جديد لمعرض «أهلًا رمضان» بقنا

افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، معرض "أهلًا رمضان"؛ لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بفرع الجمعية التعاونية الاستهلاكية بشارع حي المصالح بمدينة قنا، تحت إشراف الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، وإدارة التعاون بديوان عام المحافظة ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بإقامة معارض أهلًا رمضان قبل حلول الشهر الكريم بوقت كافي لضمان توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين بأسعار مخفضة لمحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار.

رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين وعلى غريب مدير إدارة التعاون بالمحافظ، وبدر أبو الصفا مدير الجمعية التعاونية الاستهلاكية، وأحمد أبو الصفا مدير الاتحاد الاستهلاكي بقنا، طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ولفت محافظ قنا، إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن، الحكومية وغير الحكومية سواء رؤساء المراكز أو الغرفة التجارية والعمل على تفعيل المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني والأحزاب، وذلك لزيادة أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة وشوادر بيع المواد الغذائية والسلع المختلفة خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

وأوضح محافظ قنا ،أن هذه المعارض تقدم أنواع مختلفة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتوفير احتياجات المواطنين من هذه السلع لتلبية متطلبات واحتياجات المواطنين من السلع الأساسية والغذائية ذات الجودة وبأسعار مناسبة ومخفضة للتخفيف عن محدودى الدخل ورفع الأعباء عنهم، مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات في هذا الشأن.

كما وجه الداودي بتكثيف الرقابة وحملات التموين على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة للتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المعروضة وجودتها وضبط الأسعار ومحاربة تجار السوق السوداء ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع، لافتاً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر الفورية وتوقيع الغرامات على المخالفين لردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين ومكافحة جشع بعض التجار ومنع الاحتكار أو إخفاء سلع تموينية.

وأضاف محافظ قنا أن المعرض يضم قسم لبيع اللحوم البلدية بسعر 140 جنيهًا للكيلوجرام، حيث تم تزويده بعجول وأبقار من مزارع التسمين التابعة لمشروعات الأمن الغذائي بالمحافظة.