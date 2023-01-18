ميسي يحتفل بمرور شهر على تتويج الأرجنتين بكأس العالم

واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الاحتفالات بتتويج منتخب بلاده بكأس العالم.

ليونيل ميسي قاد المنتخب الأرجنتيني للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ بلاد التانجو والأولى في مسيرته، بعد الفوز على منتخب فرنسا في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022، بركلات الترجيح عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدفين لكل فريق.



ليونيل ميسي نشر فيديو عبر حسابه على منصة تبادل الصور والفيديوهات والتواصل الاجتماعي "انستجرام" يجمع لقطات من المباراة النهائية والاحتفالات بالتتويج وفرحة الشعب الأرجنتيني، وعلق: "منذ شهر كان ألطف شيء على الإطلاق، ومازالت لا أصدق ذلك، ياله من جنون الذي عشناه طوال ذلك الوقت وانتهى بالفوز بكأس العالم الذي كنا نريده بشدة".



وأضاف: "بكل وضوح، الفوز بالبطولة جعل كل شء أفضل، ولكنني عشت شهرًا رائعًا، بعدد الذكريات الجميلة التي حظيت بها، أشتاق لزملائي واليوم خلف الآخر معهم، التدريبات والحديث، والحماقات التي فعلناها".



وواصل: "كم هو أمر رائع أن أرى عائلتي تستمع بكل يوم عشناه والخبرات التي لا تنسى للجميع، وكم كان الدخول إلى الملعب ورؤية جنون الجماهير في الملعب والأرجنتين".



واختتم: "أشكر الله جدًا، كما قلت كنت أعرف أنك ستمنحها لي، ما لم أستطع تصوره هو بعد أن فعلتها ولم أكن مخطئًا، لأنني لم أكن أتخيل مطلقًا جنون الناس في الاحتفالات".



المنتخب الأرجنتيني سبق له تحقيق لقب بطولة كأس العالم في نسختي 1978، و1986، قبل الفوز بمونديال قطر، كما خسر المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2014 والتي استضافتها البرازيل أمام منتخب ألمانيا في المباراة النهائية بهدف دون رد.

سكالوني: ميسي أفضل من مارادونا

قال سكالوني في تصريحات لإذاعة كوبي: "إذا اضطررت لاختيار الأفضل بين مارادونا وميسي، سأختار ميسي لأنني أراه يمتلك شيئًا مميزًا، إنه الأفضل في التاريخ رغم أن مارادونا كان لاعبًا مدهشًا".

وتطرق سكالوني للحديث عن تدريب ميسي: "التعامل مع ميسي في التدريب ليس صعبًا، على المستوى الفني فهو لا يحتاج للتوجيه، ولكن أحيانًا عندما يكون الفريق تحت الضغوط أو هناك طريقة معينة للهجوم يتم شرحها له، إنه لاعب لا غبار عليه في الضغط واللعب بروح قتالية وقطع الكرات من الخصوم".

وانتقل للحديث عن المباراة النهائية لكأس العالم قائلًأ: "المحاضرة الفنية قبل المباراة النهائية كانت عاطفية، كنا نشعر أننا نعيش لحظات رائعة، وعندما يمتلك منتخبنا هذا الفريق فالأمر منتهي لصالحنا"، مشددًا على أنه لم يكن لينضم لهذا المنتخب لو كان لاعبًا خاصة في ظل وجود لاعبين أفضل منه.

وشدد سكالوني على أنه كان يشبه رودريجو دي بول، ولكنه يرى أن الأخير أفضل منه.

وواصل: "في المباراة النهائية، كنا نقدم أداء رائعًا حتى الدقيقة 90 ولكن الوضع اختلف بعدها، مشاهد المباراة في رأسي، من المؤسف أننا لم نحسم المباراة في الوقت الأصلي"، كما كشف أنه لم يشاهد المباراة النهائية منذ عودته من قطر.

وعن مباراة هولندا في الدور ربع النهائي، قال: "منتخب هولندا صعبوا المباراة على الحكم، خاصة بعد الأجواء التي خلقها مدربهم "فان خال"، لقد استفزوا الجميع وتصريحات مدربهم أشعلت الأجواء والمباراة كانت متوترة، ماتيو لاهوز حكم كبير بدون شك، ولكن المباراة لم تكن سهلة بالنسبة له".