«أولويتنا دعم المواطن».. رسائل هامة من رئيس الوزراء بشأن خطة الدولة في 2023

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، عن خطة الدولة لتوفير الموارد الدولارية لعام 2023، وإجراءات هامة بشأن قيمة ترويد إردب القمح، ودعم المواطن، وقرارات من شأنها المساهمة في خفض الأسعار.

وفي هذا التقرير، نرصد أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم:-

1250 جنيهًا القيمة الإجمالية لتوريد إردب القمح

قال مدبولي، إن مجلس الوزراء أقر حافز توريد إضافيًا للقمح بقيمة 250 جنيهًا، مؤكدًا أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الفلاح بسعر مجز لتوريد القمح في هذا الموسم.

وأضاف مدبولي، أن سعر توريد القمح كان ألف جنيه للإردب، لتصبح القيمة الإجمالية لتوريده 1250 جنيهًا.

53.8 مليار دولار حجم الصادرات المصرية خلال 2022

أكد رئيس الوزراء، ارتفاع حجم الصادرات المصرية خلال عام 2022، لتصل إلى 53.8 مليار دولار، أي بزيادة 20% عن عام 2021.

وتابع أن هذا الارتفاع بالرغم من كل التحديات التي واجهتها الصناعة في مصر والإنتاج في عام 2022، والظروف الصعبة التي مررنا بها، قائلا: “لولا الظروف الاستثنائية التي عدينا عليها كان الرقم هيبقي أعلى من كده”.

لدينا خطة واضحة لتوفير الموارد الدولارية خلال 2023

قال، رئيس مجلس الوزراء، إننا كحكومة لدينا خطة واضحة لتوفير الموارد الدولارية خلال عام 2023.

وأضاف: "لدينا خطة لتدبير الموارد الدولارية خلال السنة الجاية، وأي فجوة موجودة عارفين وعندنا خطة إزاي نقدر نلبيها عشان ميحلصش عجز، وعندنا إجراءات بناخذها لكن منقدرش نعلنها بشكل واضح، لأن الإعلان المسبق ممكن يكون ليه ردود فعل جانبية متحسبين ليها".

الإعلان عن السياسة الضريبية للدولة قريبًا

وأكد مدبولي، أن الحكومة تضع نصب أعينها ضرورة جذب مزيد من الاستثمارات الفترة المقبلة.

وأردف: "من خلال جلوسي مع المستثمرين كل الكلام على أن الدولة لازم تعلن السياسة الضريبية لـ5 و10 سنوات، وبالفعل وزير المالية انتهى من إعداد السياسة الضريبية للدولة المصرية، وسيتم إعلانها في مؤتمر صحفي الفترة المقبلة".

80 مليار دولار واردات غير بترولية خلال 2022

أعلن رئيس الوزراء، عن أن الواردات غير البترولية سجلت 80 مليار دولار، خلال 2022.

وأشار إلى أنه تم الإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة 4.8 مليار دولار فى الفترة من 14-17 يناير الجارى، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء سيبدأ تطبيق مبادرة دعم الصناعة والزراعة بداية من الأسبوع المقبل.

أولوية الحكومة حاليًا دعم المواطن وتوفير جميع السلع

قال مدبولي، إن الإفراج عن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج أمر مهم جدًا، مشيرًا إلى أن ذلك مرتبط بإنتاج السلع داخل البلد.

وتابع، أن الهدف من الإفراج عن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج إتاحة عودة المصانع لتعمل بكامل طاقتها خلال الفترة المقبلة، من أجل زيادة العرض واستقرار أسعار السلع والمنتجات.

بدء تطبيق مبادرة دعم الصناعة والزراعة الأسبوع المقبل

أكد رئيس الوزراء، أن المبادرة المقدمة للقطاع الصناعي والزراعي الإنتاجي تم إقرارها بصورة نهائية، مشددا على أن الدولة تسعى بكل قوة لتقليل الفاتورة الاستيرادية والفجوة الدولارية الموجودة خلال الفترة القادمة.

وواصل “مدبولي”، أنه سيتم تطبيق المبادرة اعتبارًا من الأسبوع القادم، مشيرًا إلى أنها ستحل محل المبادرة التي وضعها البنك المركزي سابقًا بفائدة 8% مدعمة بالتوافق مع اتحاد الصناعة والغرف التجارية.

حاصلاتنا الزراعية تحظى بسمعة جيدة جدًا بالأسواق الخارجية

وأوضح رئيس الوزراء أن الحاصلات الزراعية المصرية تحظى بسمعة جيدة جدا، مضيفا: “دخلنا العام الماضي لأكثر من 80 سوقا جديدا”.

وقال، إن الموالح المصرية وكل المنتجات الزراعية المصرية تحظى بجاذبية في كل الأسواق، متابعا: "العام قبل الماضي صدرنا 5.6 مليون طن، والعام الماضي صدرنا 6 ونص مليون طن".

لم نقترب من سعر رغيف الخبز نظرًا للظروف الاستثنائية

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن العالم كله يعاني من الأزمة الاقتصادية الحالية، متابعًا: «الجميع يعاني من غلاء الأسعار»، مؤكدًا أن الدولة المصرية تحاول قدر الإمكان تقليل تداعيات تلك الأزمة على المواطن.

وأوضح أنه لم يتم الاقتراب من سعر رغيف الخبز، إدراكًا من الحكومة للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم حاليًا.