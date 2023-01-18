الأربعاء 18 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مدير تعليم الجيزة يتابع سير امتحانات نصف العام لصفوف النقل والثانوي

صورة من غرفة العمليات
صورة من غرفة العمليات

قالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إنه بناءً على تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تابع أشرف سلومة، وكيل الوزارة (رئيس غرفة العمليات) وسمية الخطيب وكيل المديرية وأمل مبروك، مدير عام التعليم العام وسحر مصطفى مدير شؤون الطلبة والامتحانات ومديري المراحل غرفة العمليات بديوان عام المديرية، وذلك لمتابعة سير امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول" نصف العام " للعام الدراسي 2022/ 2023 للصف الثانى الثانوى العام فى مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات وقد بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين 75927طالبًا وطالبة وبنسبة حضور 99٪.

كما أدى طلاب الصف السادس الابتدائي، اليوم الختامي لمادة الدراسات الاجتماعية  وبلغ إجمالي المتقدمين 221726 طالبا وطالبة وبنسبة حضور 98 %.

وتابع التعليم الفني بمختلف التخصصات " زراعي – تجاري – فندقي – صناعي " والبالغ عددهم 33073 طالبا وطالبة وبنسبة حضور 95.11%

وأكد خلال بيان صحفي، بعدم دخول الطلاب اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية مثل الهواتف المحمولة والسماعات وشدد على تذليل جميع العقبات وحل كل المشاكل التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير العملية الإمتحانية وإبلاغ غرفة العمليات بديوان المديرية للمتابعة، والتواصل المستمر مع مديري الإدارات لحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب.

وكانت امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، قد انطلقت صباح اليوم وسط إجراءات تأمينية مشددة لمنع تسريب الأسئلة ولمواجهة الغش الإلكتروني.

وانتظمت الامتحانات اليوم في محافظات القاهرة، أسيوط، الشرقية، بني سويف، المنوفية، الأقصر، سوهاج، والسويس، وبورسعيد والإسماعيلية وأسوان، بينما تنطلق الاختبارات يوم السبت القادم فى محافظات الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، مطروح، قنا.

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وائل لطفي

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