الأربعاء 18 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «تعليم الوادي الجديد» يترأس لجنة المقابلات الشخصية لاختيار مسئولي التوكاتسو بالمديرية

جانب من المقابلات
جانب من المقابلات الشخصية

ترأس الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، لجنة  المقابلات الشخصية لاختيار مسئولي أنشطة التوكاتسو بالمديرية وبحضور أعضاء اللجنة المشكلة.

يأتى ذلك وفقا لما أعلنته وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم، عن فتح باب التقدم لترشيح عدد من مسئولي أنشطة التوكاتسو لمتابعة تطبيق تلك الأنشطة بالمدارس المصرية اليابانية والمدارس الحكومية بالمحافظة.

وأشار إلى أنه جرى عقد اختبارات الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية قبل المقابلات الشخصية بمعمل الحاسب الآلي بديوان عام المديرية، معربا عن خالص أمنياته لجميع المتقدمين بالتوفيق والسداد.

كما كرم الدكتور جمال حسن محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم، مجموعة من الطلاب الموهوبين الفائزين بالمسابقات المختلفة بإدارة باريس التعليمية. 
يأتى ذلك فى إطار الحرص على تشجيع الموهوبين المتميزين وتحفيزهم على مواصلة الإبداع والتميز

وأشاد الدكتور جمال، بما يقدمه الطلاب الموهوبين من أعمال متميزة فى العديد من المجالات المختلفة والمشاركة بكافة المسابقات فضلا عن التمثيل المشرف واللائق لقطاع تعليم المحافظة بشتى المحافل والمناسبات، مؤكدا دعمه الكامل لجميع الأنشطة الطلابية وتقديم يد العون لاكتشاف المواهب والإبداعات ودعمها والعمل على تنميتها لما لها من دور هام فى تنمية شخصية الطالب وتعزيز ثقته بنفسه.

وكيل وزارة التربية والتعليم الوادي الجديد المقابلات الشخصية لاختيار مسئولى أنشطة التوكاتسو المدارس المصرية اليابانية

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وائل لطفي

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