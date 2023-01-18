محافظ الفيوم يشهد احتفال نادي متحدي الإعاقة باليوم العالمي لذوي الهمم

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، احتفال نادي متحدي الإعاقة بالفيوم، باليوم العالمي لذوي الهمم، الذي نظم بإحدى قاعات الاحتفالات بالحديقة الدولية بمدينة الفيوم، بمشاركة أكثر من 150 من ذوي الهمم، يمثلون مختلف الفئات العمرية من الجنسين.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وفقرة إلقاء للنشيد الوطني "بلادي بلادي بلادي" للطفلة "لقاء عبدالناصر" من ذوى الهمم، والتقاط الصور التذكارية مع محافظ الفيوم، والاستماع لمطالب ذوى الهمم، كما تضمنت الاحتفالية فقرة للفنون الشعبية وعرض التنورة.

في مستهل كلمته، قدم محافظ الفيوم، التهنئة لذوى الهمم بيومهم العالمي، كما قدم الشكر لرئيس مجلس إدارة نادي متحدي الإعاقة بالفيوم وأعضاء المجلس، لدعوتهم الكريمة له للمشاركة في تلك الاحتفالية، معرباً عن سعادته بهذه الدعوة وتلك المشاركة، مؤكداً أن الأشخاص ذوي الهمم أصحاب قدرات ومواهب متميزة، ونماذج تحتذى فى مواجهة الصعاب وتحويل المحنة إلى منحة، مشيراً إلى أن النادى الجاري إنشاؤه بمنطقة دمو لمتحدى الإعاقة داخل ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لاستكمال أعماله الإنشائية، مؤكداً أنه على استعداد دائم للقاء ذوى الهمم وباب مكتبه مفتوح للجميع، للاستماع لمطالبهم وتلقي شكواهم وتقديم الحلول لها مع الجهات ذات الصلة.

كما أكد المحافظ على أن المحافظة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم اللازم لذوى الهمم من أبناء المحافظة، لإظهار إمكانياتهم الهائلة ومساعدتهم على تخطي الصعاب وتعظيم التحدي والإرادة لديهم حتى يصبحوا قوة فاعلة في خدمة المجتمع في المجالات والقطاعات المختلفة، مؤكداً أن الدولة المصرية في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تولى ذوى الهمم إهتماماً خاصاً، وتساندهم في شتى مناحى حياتهم وتقف معهم قلباً وقالباً، لافتاً الى أن ماحققه أبناء الفيوم من متحدي الإعاقة وحصولهم على مراكز متقدمة في الألعاب الرياضية على المستويين القاري والعالمي، يعد مصدراً للفخر والاعتزاز.

وأشار محافظ الفيوم إلى أهمية تضافر جهود كافة المؤسسات والهيئات والمديريات الخدمية الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني للعمل على تقديم خدمات أفضل لمتحدي الإعاقة، تلك الفئة الهامة بالمجتمع، والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجههم، لاستمرارية تفوقهم وتميزهم الرياضى وتأهيلهم لضمان مستقبل أفضل لهم، وتوظيف طاقاتهم لخدمة أنفسهم وأسرهم والمجتمع بأكمله، لافتاً إلى أنه رغم الصعوبات والتحديات التى تمر بها كافة دول العالم، إلى أن مصرنا الغالية قادرة على تجاوز تلك الأزمات، من خلال تضافر الجهود وبذل المزيد من الجهد، فدولتنا الأبية باقية بسواعد أبنائها المخلصين، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء.

ومن جهتها، قدمت رئيس مجلس إدارة نادى متحدى الإعاقة بالفيوم، الشكر لمحافظ الفيوم لتلبية الدعوة ودعمه الدائم لمتحدي الإعاقة من ذوى الهمم، مثمنةً جهوده المبذولة للارتقاء بكافة القطاعات على أرض المحافظة بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي، لافتة إلى أن نادي متحدي الإعاقة بالفيوم يمتلك عدداً من المتميزين رياضياً من ذوى الهمم في مختلف اللعبات.

وأضافت أن 3 لاعبين من أبناء الفيوم شاركوا مع منتخب مصر لكرة اليد "كراسي متحركة" الحاصل المركز الثاني والميدالية الفضية على مستوى العالم عام 2022، بجانب الحصول الميدالية الذهبية ببطولة إفريقيا لكرة السلة "جلوس" التى نظمت بجنوب أفريقيا، فضلاً عن مشاركة العديد من ذوى الهمم من أبناء الفيوم، مع المنتخب المصري في مختلف المحالف الدولية والمناسبات الرياضية.

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