الأربعاء 18 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

رغم سقوطها.. دور بطولى لقائد الطائرة النيبالية «فيديو»

الطائرة النيبالية
الطائرة النيبالية

فجر شهود عيان مفاجآت عن لحظة تحطم الطائرة النيبالية، والتي سقطت في مدينة بخارى النيبالية، وأسفرت عن مقتل 68 شخصًا على الأقل.

قال سيتاي سونار، مزارع، في تصريحات لقناة "العربية": "رأينا الطائرة ولاحظنا أن الأجنحة بدت غير متوازنة وأنها خارجة عن السيطرة بعدها بلحظات تحطمت وكان الصوت مرعبا".

وكشفت ناليكا كركي، ربة منزل، عن دور بطولي لقائد الطائرة المحطمة، وقالت: "رأيت الطائرة تتجه مباشرة إلى مناطق سكنية، لكن يبدو أن الطيار استهدف عكس الاتجاه لمنطقة غير سكنية قريبة، يجب أن أقول إن الطيار أنقذ حياتنا، لقد قام بحماية المنطقة السكنية".

وتحطمت طائرة تابعة لشركة "يتي إيرلاينز" النيبالية في مدينة بخارى النيبالية، وتأكد مقتل 68 شخصًا على الأقل في تحطم الطائرة التي وقعت في وسط نيبال.

الطائرة أوروبية الصنع من طراز "إيه تي آر 72"، وكان على متنها 72 شخصًا، من بينهم أربعة من أفراد الطاقم.

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شهود عيان الطائرة النيبالية تحطم الطائرة النيبالية قائد الطائرة النيبالية قناة العربية

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