رئيس جهاز «العبور» يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة

أكد المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة العبور، أهمية تنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، باستمرار أعمال المتابعة اليومية على المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

وأجرى المهندس عبدالرؤوف الغيطي، والمهندس حمدي عبدالقوي، نائب رئيس الجهاز، والمهندس السيد أمين، نائب رئيس الجهاز، ومديري الإدارات المعنية، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير والمشروعات الجاري إنشاؤها وكذلك المشروعات التي تم الانتهاء منها.

وتفقد مسؤولو جهاز العبور، مجمع ورش الخير (ورش اليوم الواحد) لكافة الانشطة الخاصة بخدمة السيارات بالصناعات الصغيرة بجوار مسجد طريفة الهويمل بالمنطقة الصناعية (ب&ج)، كما تفقد أسواق الخير (السوق البديل للباعة الجائلين) بالحي الثاني خلف المرور وشركة الكهرباء، حيث تم المرور للتأكد من التزام شاغلي الوحدات والباكيات بالاشتراطات الموضوعة وكذلك الاستماع إلى شكاوى ومقترحات شاغليها.

كما تفقد رئيس جهاز مدينة العبور، أعمال الصيانة والنظافة وصيانة المسطحات الخضراء بمشروع الإسكان المتوسط دار مصر المرحلة الأولى والثانية.

كما تفقد (بازار العبور) شارع مصر شمال الحي التاسع جنوب الحي الترفيهي للتأكد من متابعة أعمال الصيانة الدورية والنظافة للبازار والتزام شاغلي البايكات بالاشتراطات الموضوعة.

كما تم المرور داخل المشروعات لتفقد الأوضاع العامة والاستماع إلى شكاوى ومقترحات السادة المواطنين.

وشدد رئيس جهاز العبور، على محاسبة المقصرين في حالة عدم الاهتمام بالمسطحات الخضراء أو خروج أعمال النظافة أو الصيانة بمواصفات دون المستوى الموضوعة له.