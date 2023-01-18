الأربعاء 18 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس جهاز «العبور» يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة

رئيس جهاز العبور
رئيس جهاز العبور

أكد المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة العبور، أهمية تنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، باستمرار أعمال المتابعة اليومية على المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

وأجرى المهندس عبدالرؤوف الغيطي، والمهندس حمدي عبدالقوي، نائب رئيس الجهاز، والمهندس السيد أمين، نائب رئيس الجهاز، ومديري الإدارات المعنية، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير والمشروعات الجاري إنشاؤها وكذلك المشروعات التي تم الانتهاء منها. 

وتفقد مسؤولو جهاز العبور، مجمع ورش الخير (ورش اليوم الواحد) لكافة الانشطة الخاصة بخدمة السيارات بالصناعات الصغيرة بجوار مسجد طريفة الهويمل بالمنطقة الصناعية (ب&ج)، كما تفقد أسواق الخير (السوق البديل للباعة الجائلين) بالحي الثاني خلف المرور وشركة الكهرباء، حيث تم المرور للتأكد من التزام شاغلي الوحدات والباكيات بالاشتراطات الموضوعة وكذلك الاستماع إلى شكاوى ومقترحات شاغليها. 

كما تفقد رئيس جهاز مدينة العبور، أعمال الصيانة والنظافة وصيانة المسطحات الخضراء بمشروع الإسكان المتوسط دار مصر المرحلة الأولى والثانية. 

كما تفقد (بازار العبور) شارع مصر شمال الحي التاسع جنوب الحي الترفيهي للتأكد من متابعة أعمال الصيانة الدورية والنظافة للبازار والتزام شاغلي البايكات بالاشتراطات الموضوعة.

كما تم المرور داخل المشروعات لتفقد الأوضاع العامة والاستماع إلى شكاوى ومقترحات السادة المواطنين. 

وشدد رئيس جهاز العبور، على محاسبة المقصرين في حالة عدم الاهتمام بالمسطحات الخضراء أو خروج أعمال النظافة أو الصيانة بمواصفات دون المستوى الموضوعة له. 

أسواق الخير أعمال النظافة اعمال الصيانة الجولة التفقدية الرياضة المهندس عبد الرءوف الغيطي

رئيس التحرير

وائل لطفي

صناعة الكتاب مصدر للعملة الصعبة وعلى الحكومة دعمها

الأكثر قراءة

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة المنوفية

بيراميدز يحسم مصير صفقة انتقال عبدالله السعيد للزمالك

رئيس «مياه القناة» يفاجئ عددًا من المحطات لمتابعة سير وانتظام العمل

سائق يدهس شابًا أثناء عبور الطريق بمدينة نصر

بالأسماء.. إصابة 5 عمال في انقلاب سيارة أجرة بالفيوم

تعذر وصول 7 متهمين بالتسبب في «وفاة صيدلي حلوان» لمحاكمتهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها «الجوارى الجدد»!

إيمان ماهر

يومًا ما.. من غير مصلحة

أمل زيادة

رسائل لن تصل لعمر خورشيد.. معرض الكتاب (17)

القس رأفت رؤوف الجاولي

دروس فى القيادة

جلال حمام

حتى الصين تُعانى!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر «2»

إبراهيم داود

فى محبة الحكيم ومحفوظ

ماجد حبته

ميكنة تجارة التجزئة

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين يحمل الاحتلال المسئولية عن الإعدامات التى لا تتوقف

«أزمة المقدسات والأقصى».. لماذا استدعت الأردن سفير إسرائيل للمرة الثانية خلال يناير؟

رسالة شديدة اللهجة.. تفاصيل استدعاء الأردن سفير إسرائيل بعد منع دخول «المجالى» للأقصى