تاج الدين: وضع كورونا في مصر مطمئنًا ونتعامل بشفافية كاملة (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الوضع الوبائي في مصر مطمئن، مؤكدًا أنه في ظل الظروف الوبائية التي كانت موجودة بالنسبة لفيروس كورونا والفيروسات الأخرى، فإن هناك شفافية كاملة في وصف الوضع الوبائي في مصر.



وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «كلنا نسعى إلى الاستقرار، والوضع حاليًا مستقر، والفيروسات التنفسية بكل أنواعها موجودة في مصر والعالم كله، وهناك نوع من التذبذب في عدد الحالات بمصر والعالم».

تاج الدين: تحور الفيروسات لأنواع كثيرة أمر طبيعي

وأشار إلى أن تحور الفيروسات لأنواع كثيرة ومتعددة أمر طبيعي وليس غريبًا على الإطلاق، حتى فيروس الإنفلونزا الموسمي به متحورات كثيرة، بواقع 256 نوعًا تقريبًا، وبالتالي فإن المتحورات وأسماءها لا تشغلنا.



وحول متحور يوم القيامة، قال: «هي أسامي لامعة وإعلامية، وتصنيفها معروفة كأي متحورات أخرى مثل دلتا وأوميكرون، أي أن هذا المسمى للتداول الإعلامي والتداول الطبي، لكنه نفس الفيروس، والأعراض كلها متشابهة في الفيروسات التنفسية بما فيها كورونا».