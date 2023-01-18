رئيس «مياه القناة» يفاجئ عددًا من المحطات لمتابعة سير وانتظام العمل

فاجأ اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، عددًا من محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات "بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس"، وذلك للاطمئنان على متابعة سير العمل وانتظام عمليات التشغيل بالمحطات علي أرض الواقعة، كما تابع عملية ضبط جودة المياه عن طريق أخذ العينات وتحليلها الكيميائية والميكروبيولوجية، والتي تتم على مدار لـ 24 ساعة.

وأكد اللواء عبدالحميد عصمت، أن جولاته المفاجئة مستمرة سوء على محطات مياه الشرب أو الصرف الصحي بجميع مناطق محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالإضافة إلى محطات معالجة الصرف الصحي، وأعمال الملس والتطهير للشبكات، ومتابعة أعمال الصيانة التي تجري لبعض المحطات لإطالة عمرها الافتراضي والاستمرارية في العمل، والعملية الدورية لغسيل شبكات مياه الشرب.

بينما شدد اللواء عبدالحميد عصمت، خلال جولته المفاجئة على مديري المناطق بالمرور بصفة دورية ومستمرة لمتابعة انتظام العمل بجميع محطات مياه الشرب ومحطات رفع الصرف الصحي، بالإضافة إلى مرور فنيو وعمال الشركة علي خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي الرئيسية والفرعية، على أرض الواقعة والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، قد تحدث، وذلك من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة لجميع مواطني محافظات القناة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أننا تعاملنا مع عدة بلاغات عن كسور مفاجئة في مواسير مياه الشرب، وذلك خلال 24 ساعة الماضية، حيث انتقل مهندسو وفنيو وعمال الشركة إليها فوراً وتم إصلاحها في وقت قياسي، وفي فترة زمنية وجيزة، مشيدا بروح التعاون المثمر بين تلك الفرق في سرعة التحرك والتعامل مع الأعطال فور تلقي البلاغ.

وأضاف أنه تم إصلاح كسر مفاجئ في خط مياه 12 بوصة على طريق الإسماعيلية ـ الزقازيق الزراعي دائرة مركز أبوصوير، وإصلاح كسر مفاجئ في خط 500 مم بمركز فايد، كما تم إصلاح خط مياه 6 بوصة شرق البحيرات، وإصلاح كسر مفاجئ 4 بوصة بقرية السلام بالقنطرة شرق، وصلاح خط 300 مم، بالقنطرة شرق، وإصلاح خط 4 بوصة بقرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.