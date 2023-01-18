الأربعاء 18 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

عضو أمناء الحوار الوطني: الحوار جزء مهم من عملية بناء الجمهورية الجديدة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس الأمناء خلال الفترة الماضية نجح في تخطي العديد من الإشكاليات التي واجهته، وصولاً إلى تحديد مختلف القضايا على أجندة 19 لجنة بالمحاور الثلاثة «السياسية والاقتصادية والمجتمعية».

وأضاف فرحات لـ«الدستور» أن الحوار الوطنى جزء مهم للغاية من عملية بناء الجمهورية الجديدة التي يعد جوهرها بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، مؤكدا أن الحوار سيكون ناجحا عندما يتم تقديم تصورات قابلة للتطبيق والتنفيذ.

وأشار إلى أن جلسات الحوار في اللجان المختلفة ستعمل على إعادة تعريف مفهوم السياسة داخل مصر، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني سيعمل على الوصول إلى توافق في العديد من القضايا الخلافية، كما أنه يهدف إلى التعامل مع تحديات المستقبل.

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