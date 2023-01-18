هولندا تعتزم تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوى من طراز باتريوت

أعلنت هولندا عن عزمها تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي متطورة، وذلك في خضم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته: نعتزم المشاركة في الجهود الألمانية والأمريكية لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي صاروخي متطورة من طراز "باتريوت"، مندداً بالقصف الروسي "المروع" الذي استهدف مبنى سكنياً في دنيبرو.

وقال روته وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، للرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقاء في البيت الأبيض: "لدينا النية للانضمام إلى ما تقومون به مع ألمانيا في مشروع نظام الدفاع الجوي باتريوت".

وتمتلك هولندا أنظمة "باتريوت" الأمريكية الصنع التي تستخدم لإسقاط الصواريخ، لكن لم يكن واضحاً ما إذا كان روته يقصد إرسال بطارية "باتريوت" الى أوكرانيا أم مجرد دعم لوجستي.

تحرك عاجل من روسيا لإنهاء 21 معاهدة مع أوروبا

وطلب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من المشرعين الروس، الثلاثاء، تبني قانون من شأنه إنهاء مشاركة البلاد رسميًا في 21 معاهدة وميثاقًا ذات صلة بمجلس أوروبا.

وانسحبت موسكو من هيئة حقوق الإنسان في مارس الماضي، قائلة إن الولايات المتحدة وحلفاءها استولوا عليها لخدمة أهداف سياسية غربية.

وقدم بوتين رسميا مشروع قانون بشأن إنهاء المعاهدات إلى رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، وفقا لأحكام القانون الفيدرالي لعام 1995.

ومن بين المعاهدات الـ21 التي سيتوقف تطبيقها على روسيا ميثاق مجلس أوروبا، واتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب، والميثاق الأوروبي للحكومة المحلية والميثاق الاجتماعي الأوروبي.

وتأسس مجلس أوروبا في عام 1949 من قبل العديد من دول أوروبا الغربية، بهدف تعزيز "الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون".

وانضمت روسيا إلى المنظمة في عام 1996 وفي عام 1998 صادقت على اتفاقية حقوق الإنسان.

ومع ذلك، في فبراير 2022، صوت 42 من أصل 47 عضوا على تعليق عضوية موسكو، مستشهدين بالصراع في أوكرانيا.