الأربعاء 18 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هولندا تعتزم تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوى من طراز باتريوت

منظومة صواريخ باتريوت
منظومة صواريخ باتريوت

أعلنت هولندا عن عزمها تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي متطورة، وذلك في خضم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته: نعتزم  المشاركة في الجهود الألمانية والأمريكية لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي صاروخي متطورة من طراز "باتريوت"، مندداً بالقصف الروسي "المروع" الذي استهدف مبنى سكنياً في دنيبرو.

وقال روته وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، للرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقاء في البيت الأبيض: "لدينا النية للانضمام إلى ما تقومون به مع ألمانيا في مشروع نظام الدفاع الجوي باتريوت".

وتمتلك هولندا أنظمة "باتريوت" الأمريكية الصنع التي تستخدم لإسقاط الصواريخ، لكن لم يكن واضحاً ما إذا كان روته يقصد إرسال بطارية "باتريوت" الى أوكرانيا أم مجرد دعم لوجستي.

تحرك عاجل من روسيا لإنهاء 21 معاهدة مع أوروبا

وطلب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من المشرعين الروس، الثلاثاء، تبني قانون من شأنه إنهاء مشاركة البلاد رسميًا في 21 معاهدة وميثاقًا ذات صلة بمجلس أوروبا.

وانسحبت موسكو من هيئة حقوق الإنسان في مارس الماضي، قائلة إن الولايات المتحدة وحلفاءها استولوا عليها لخدمة أهداف سياسية غربية.

وقدم بوتين رسميا مشروع قانون بشأن إنهاء المعاهدات إلى رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، وفقا لأحكام القانون الفيدرالي لعام 1995.

ومن بين المعاهدات الـ21 التي سيتوقف تطبيقها على روسيا ميثاق مجلس أوروبا، واتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب، والميثاق الأوروبي للحكومة المحلية والميثاق الاجتماعي الأوروبي.

وتأسس مجلس أوروبا في عام 1949 من قبل العديد من دول أوروبا الغربية، بهدف تعزيز "الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون".

وانضمت روسيا إلى المنظمة في عام 1996 وفي عام 1998 صادقت على اتفاقية حقوق الإنسان.

ومع ذلك، في فبراير 2022، صوت 42 من أصل 47 عضوا على تعليق عضوية موسكو، مستشهدين بالصراع في أوكرانيا.

هولندا أوكرانيا أنظمة دفاع جوي صاروخي باتريوت أنظمة دفاع جوي دفاع جوي صاروخي

رئيس التحرير

وائل لطفي

صناعة الكتاب مصدر للعملة الصعبة وعلى الحكومة دعمها

الأكثر قراءة

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة اليوم

اليوم.. استكمال جلسات محاكمة «الاعتداء على محامين في مطروح»

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 18-1-2023

اليوم.. نظر دعوى ابنة رشوان توفيق بسبب قسمة شاليهات رأس سدر

عضو أمناء الحوار الوطني: الحوار جزء مهم من عملية بناء الجمهورية الجديدة

الصين ترحب بزيارة بلينكن.. وتدعو أمريكا للحوار بدل المواجهة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها «الجوارى الجدد»!

إيمان ماهر

يومًا ما.. من غير مصلحة

أمل زيادة

رسائل لن تصل لعمر خورشيد.. معرض الكتاب (17)

القس رأفت رؤوف الجاولي

دروس فى القيادة

جلال حمام

حتى الصين تُعانى!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر «2»

إبراهيم داود

فى محبة الحكيم ومحفوظ

ماجد حبته

ميكنة تجارة التجزئة

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

«أزمة المقدسات والأقصى».. لماذا استدعت الأردن سفير إسرائيل للمرة الثانية خلال يناير؟

رسالة شديدة اللهجة.. تفاصيل استدعاء الأردن سفير إسرائيل بعد منع دخول «المجالى» للأقصى

«خارجية» الأردن تستدعى السفير الإسرائيلى بعد منع «المجالى» من دخول الأقصى