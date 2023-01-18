الأربعاء 18 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ذا ناشونال: مصر تسعى لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028

منطقة الأهرامات
منطقة الأهرامات

قالت صحيفة ذا ناشونال الناطقة باللغة الإنجليزية، أن مصر تسعى لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وتوقعات بانتعاش قطاع السياحة في 2023 رغم التحديات الاقتصادية. 

ونقلت الصحيفة تصريحات وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، بأن مصر تريد زيادة عدد زوارها بنسبة تتراوح بين 25 و 30% سنويًا حيث تعمل على الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وتتضمن الاستراتيجية الجديدة لتنشيط قطاع السياحة - الذي ضربه جائحة كوفيد -19 وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية - أكثر من مضاعفة عدد غرف الفنادق ، وزيادة عدد مقاعد الطائرة ، والاستثمار في الترويج وتحسين الإجمالي العام.بسبب

وأضاف التقرير: تعتبر السياحة أكثر أهمية في الوقت الذي تكافح فيه مصر أزمة اقتصادية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا قبل حوالي عام، بالإضافة إلى فقدان عائدات السياحة، حيث أدت الحرب إلى تدفق كبير لرأس المال إلى الخارج، وارتفاع فاتورة استيراد المواد الغذائية، وارتفاع التضخم.

وقال وزير الآثار إنه يرى فرصة لنمو السياحة بقيادة القطاع الخاص، على الرغم من التحديات الاقتصادية، حيث عيسى حوالي 25 عامًا في البنك المصري التجاري الدولي. شغل مناصب رئيسية مثل المدير المالي والرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد.

قال السيد عيسى: "لقد بنيت مهنتي على حل المشكلات، وعادة ما أسأل نفسي: هل هي مشكلة عرض أم أنها مشكلة طلب؟"

يوجد في مصر 2000 موقع أثري وستة مواقع للتراث العالمي لليونسكو ، بما في ذلك أهم مناطق الجذب مثل أهرامات الجيزة ووادي الملوك في الأقصر ومعابد أسوان، كما تضم ​​الوجهات الساحلية على كل من البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.

تابع التقرير، يتوقع أكثر من 74% من خبراء الصناعة رؤية أداء أفضل في عام 2023 ، وفقًا لمسح أجري في سبتمبر من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع للحكومة.

 

30 مليون 30 مليون سائح الاستراتيجية الجديدة البنك المصري التحديات الاقتصادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

صناعة الكتاب مصدر للعملة الصعبة وعلى الحكومة دعمها

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