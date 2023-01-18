حرس الحدود يواجه الداخلية في مباراة بـ6 نقاط ببطولة الدوري

يستضيف حرس الحدود فريق الداخلية في الثالثة إلا الربع عصر اليوم الأربعاء بملعب حرس الحدود بالإسكندرية في افتتاح مواجهات الأسبوع الرابع عشر للدوري الممتاز.

المباراة مهمة للفريقين خاصة أنها بست نقاط في ظل وجود فارق نقطة واحدة بينهما لصالح حرس الحدود.

حرس الحدود بقيادة أحمد أيوب يحتل المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة من انتصارين وخمسة تعادلات وست هزائم وسجل عشرة أهداف ودخل مرماه 17 هدفا وجمع 8 نقاط من أخر خمس مباريات بالفوز على البنك الأهلي والإسماعيلي والتعادل مع طلائع الجيش وأسوان ويسعى للفوز والوصول للنقطة 14.

حرس الحدود تحسنت نتائجه في المباريات الأخيرة بفضل ثبات التشكيل وتعود اللاعبين على أجواء الدوري الممتاز وفوزه اليوم يعني ضرب عصفورين بحجر واحد حيث تستمر الصحوة ويحصل الفريق على ثلاث نقاط ويتقدم على الداخلية بفارق 4 نقاط على إنبي بنفس الفارق في حالة خسارته أمام فيوتشر.

في المقابل يحتل الداخلية بقيادة رضا شحاتة المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط من فوز واحد و7 تعادلات وخمس هزائم وسجل 9 أهداف ودخل مرماه 16 هدفا وجمع 6 نقط من أخر خمس مباريات بالفوز على بيراميدز والتعادل مع انبي والزمالك والبنك الأهلي والهزيمة أمام المصري ويسعى للفوز والوصول للنقطة 13.

الداخلية أيضا تحسنت نتائجه إلى حد كبير وانتعش هجوميا حتى أنه سجل ثلاثة أهداف في مباراته الأخيرة أمام البنك الأهلي ويسعى لمواصلة صحوته خاصة أن الفوز يعني تقدمه على حرس الحدود بفارق نقطتين لذلك حرص رضا شحاتة على دراسة فريق حرس الحدود جيدا ووضع يده على نقاط القوة والضعف في صفوفه وقام بتجهيز لاعبيه من أجل العودة بالنقاط الثلاث .

يدير المباراة عبد العزيز السيد ويساعده إبراهيم السوداني ومحمود دين ومعهم إبراهيم محمد حكما رابعا وعمرو الشناوي حكم فيديو ومصطفى عطية مساعد حكم فيديو .