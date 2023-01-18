دكرنس يصطدم ببلدية المحلة.. والمنصورة يواجه طنطا في المجموعة الثالثة بالقسم الثاني

تقام اليوم 6 مباريات في ختام الأسبوع الخامس عشر والأخير في الدور الأول بالمجموعة الثالثة في دوري القسم الثاني وأهمها مباراتا القمة بين بلدية المحلة ودكرنس والمنصورة مع طنطا.

على ملعبه يستضيف بلدية المحلة الثاني برصيد 25 نقطة بقيادة أحمد عبد الرؤوف فريق دكرنس المتصدر برصيد 26 نقطة بقيادة سعيد صبحي في مباراة لاتقبل القسمة على إثنين حيث يسعى كل فريق للحصول على النقاط الثلاث ..وحقق بلدية المحلة ثلاثة انتصارات في أخر خمس مباريات مقابل تعادل وهزيمة وأيضا فاز دكرنس ثلاث مرات في مبارياته الخمس الأخيرة وتعادل مرة واحدة وخسر مباراة واحدة.

وفي مباراة قمة أخرى يحل طنطا الثالث برصيد 25 نقطة بقيادة عمرو أنور ضيفا على المنصورة الرابع برصيد 25 بقيادة أحمد ساري والتعادل لن يكون مفيدا للفريقين خاصة أن الفائز سينفرد بالقمة في حالة انتهاء مباراة بلدية المحلة ودكرنس بالتعادل ..وحقق طنطا خمسة انتصارات متتالية على سبورتنج والأوليمبي وبايونيرز وأبوقير للأسمدة والحمام بينما جمع المنصورة 8 نقاط من أخر خمس مباريات بالفوز على المجد السكندري ودكرنس والتعادل مع نبروه وهلال مطروح والهزيمة أمام الجمهورية شبين.

ويسعى الجمهورية شبين السابع برصيد 20 نقطة بقيادة عصام شعبان لاستعادة نغمة الانتصارات عندما يستضيف فريق المجد السكندري الثالث عشر برصيد 14 نقطة بقيادة إبراهيم سعيد وحقق الجمهورية ثلاثة انتصارات متتالية على المنصورة وبلدية المحلة والمصري بالسلوم لكنه سقط في فخ التعادل مع بروكسي وخسر أمام نبروه وفي المقابل تعادل المجد في أخر مباراتين مع بلدية المحلة والمصري بالسلوم.

ويحل الأوليمبي العاشر برصيد 16 نقطة بقيادة شريف الخشاب ضيفا على فريق بايونيرز الأخير برصيد 6 نقاط بقيادة عيد مرازيق واستعاد الأوليمبي نغمة الانتصارات بعد غياب 11 مباراة وفاز على بروكسي في الجولة الماضية بينما نجح عيد مرازيق في إيقاف مسلسل هزائم بايونيرز وتعادل في أخر مباراتين مع كفر الشيخ وسبورتنج ويسعى لتحقيق فوزه الأول هذا الموسم.

ويستضيف بروكسي الثامن برصيد 19 نقطة بقيادة محمد حامد فريق نبروه التاسع برصيد 19 نقطة بقيادة ياسر عبد الواحد في مباراة متكافئة ويحل هلال مطروح الرابع عشر برصيد 13 نقطة ضيفا على المصري بالسلوم الخامس عشر برصيد 8 نقاط.