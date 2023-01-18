الأربعاء 18 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الهباش: القمة الثلاثية جاءت لاستشعار الرؤساء الخطر المتزايد تجاه القضية الفلسطينية

محمود الهباش
محمود الهباش

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن القمة الثلاثية اجاءت لاستشعار الرؤساء الثلاثة لمدى الخطر المتزايد تجاه القضية الفلسطينية والمنطقة العربية، في ظل العنصرية الجانحة للحكومة الإسرائيلية.  

 

القمة جاءت لرسم الخطوات المستقبلية

وأضاف محمود الهباش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي تامر حنفي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن القمة جاءت لرسم الخطوات المستقبلية ولإظهار الدعم العربي الممثل في مصر والأردن للتوجهات الفلسطينية على الصعيد السياسي والصمود الشعبي الذي يزيد في مواجهة هذا الاحتلال الذي فاق كل أشكال العنصرية.

 

وتابع، أن نتائج القمة وما شهدته من قضايا بحثت هي أسس يمكن البناء عليها، مؤكدًا أن المفاوضات لم تعد هدف ولم تعد الطريق الوحيد، مشيرًا إلى أن المفاضات منذ عام 1993 لم تحقق أهدافها ولم تنسحب إسرائيل من أراضي فلسطين المحتلة وعلينا أن نبحث عن آليات وطرق أخرى لاسترجاع الحقوق. 

 

وأكد أن هناك برنامج عملي فلسطيني عرض على القادة وتم التوافق على دعمه، وتم عرضه من قبل في اجتماعات القمة العربية بالجزائر واليوم عرض بشكل أكثر وضوحًا وبآليات محددة وجداول زمنية بمعنى أننا لن ننتظر للأبد حتى يتغير المزاج الإسرائيلي والأمريكي وحقوقنا تنتهك يوميًا ومقدساتنا وعلينا أن نغير أسلوب الحوار وأتمنى ان تؤيد الدول العربية كل الثوابت والتحركات لنيل حقوقنا الفلسطينية.

الهباش الخطر المتزايد القضية الفلسطينية العنصرية الجانحة الصمود الشعبي نتائج القمة

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