وزير خارجية بريطانيا: إيران متورطة فى الحرب الروسية على أوكرانيا

قال جيمس كليفرلي، وزير خارجية بريطانيا، إن الهجوم الروسي على أوكرانيا هو خرق لمبادئ القانون الدولي، ولذلك فرضنا عليها العقوبات.

تجديده إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا

وقدم خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بنظيره الأمريكي، الشكر للولايات المتحدة على دعمها ومساعدتها لأوكرانيا في واجهة الاستبداد، مؤكدًا على تجديده للإدانة لهذا العدوان، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتقد أنهم سيملون من الحرب ولكنه خاطئ.

كما تطرق للوضع في إيران، مؤكدًا أن هناك تصرفات مشينة ومعيبة حول إعدام إيراني، "اتهم بالتجسس لصالحهم"، ولذلك ندين الاعدامات، مؤكدًا دعمه للشعب الإيراني في مطالباته لرفع القمع وأن المتورطين في إعدامه سيخضعوا لعقوباتهم.

وأشار إلى أن إيران أراقت الدماء في الدول المجاورة عبر المليشيات، وأرسلت طائرات مسيرة لروسيا لقتل الأبرياء ولهذا يعتبرهم متورطين في اعتداء بوتين على أوكرانيا، كما أن تقدمهم النووي يهدد العالم.