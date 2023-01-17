الباز: «كل ما الدولة تنجح فى جلب استثمارات يتم ترويج شائعات حولها»

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الشائعات التي أثيرت حول بيع حديقة الحيوان، فور الإعلان عن تطويرها، مثال للتشكيك حول أي تطوير تقوم به الدولة.

وأضاف الباز، خلال لايف البساط أحمدي، على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أنه كلما أعلنت الدولة عن مشروع تطوير، تبدأ الشائعات والاتهامات بأن الحكومة تبيع أصول الدولة، وتقول كلامًا يفسد أي تطوير قبل أن يبدأ.

وأردف: "إحنا عايزين استثمار ولا مش عايزين، كل ما الدولة تنجح في جلب استثمار، واحد مسطول، يقول عايزين تبيعوا أصول البلد، ويبدأ يروج لبيع القلعة، وبيع الأهرامات، وكأنه أكثر وطنية ممن يديرون البلد"، وتساءل الباز: "هل من يروج هذا الكلام مصدق نفسه؟".

وتابع: "وبعد كده يقول أخفقت في جذب المستثمر، ولما المستثمر يجي يقولك بتبيعوا البلد"، مردفًا: "المستثمر مش هيحط فلوسه على مزاجي ومزاجك، ولكنه عنده تصور".