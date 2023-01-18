التربية والتعليم بالمنيا تعلن ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا عن الضوابط والإجراءات التي ستتم أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية والتي ستبدأ اليوم الأربعاء 18 يناير الجاري وتستمر حتى يوم 25 من نفس الشهر.

قال المهندس حمدى السيد إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، إنه تم التنبية على رؤساء اللجان بالتواصل مع غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية للرصد وسرعة حل المشكلات، مُنوهًا على أن الإدارات تعمل على مدار اليوم.

وشدد وكيل الوزارة على الالتزام بتنفيذ جميع تعليمات الإدارة العامة للامتحانات داخل اللجان، كما شدد على رؤساء اللجان بعدم دخول أى طالب بهاتف محمول، كما أكد على رؤساء لجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفقًا للقرارات والتعليمات الخاصة بهذا الشأن بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين باللجان.

ووجه وكيل وزارة التعليم مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة التعاون المثمر مع رؤساء لجان الامتحانات والحرص على حل كافة المشكلات التي تواجههم مع ضرورة الالتزام بكافة القواعد واللوائح والضوابط المنظمة للعملية الإمتحانية.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا ، قد عقد اجتماعا بحضور حمدى مصطفى وكيل المديرية ورؤساء اللجان الامتحانية والمراقبين الأوائل لقطاع شمال ( العدوة - مغاغة - بنى مزار ) وايضا قطاع جنوب ( ابو قرقاص - ملوى - دير مواس ) ، حسام عمر مدير إدارة أبو قرقاص التعليمية ، الدكتور بهاء حسن مدير إدارة ملوي التعليمية، المهندس محمد عبد السميع مدير إدارة دير مواس التعليمية، طارق إسماعيل مدير إدارة الأمن الوقائي ، وأسماء رشاد مدير إدارة التعليم الاعدادي بالديوان بمسرح ديوان المديرية، للوقوف على الاستعدادات النهائية لانطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية.

مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا

مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا

مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا