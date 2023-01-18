الأربعاء 18 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السكة الحديد: وصول أول جرار من صفقة تمويل قرض بنك الإعمار الأوروبى

جرار قطار
جرار قطار

قال مصدر خاص في هيئة السكة الحديد، إنه تم شحن أول جرار نموذج ضمن صفقة جينرال الكتريك لتوريد عدد 100 جرار جديد، والذي سيتم تمويلهم عبر قرض من  بنك الإعمار الأوروبي بقيمة تصل الى 290 مليون يورو.

 

 

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، إن الجرار الذي تم شحنه سيصل لميناء الإسكندرية منتصف الشهر الجاري على أن يتم التشغيل التجريبي له للتأكد من كافة التقنيات الفنية بالجرار النموذج الذي تم إرساله من قبل الشركة وسيستمر التشغيل التجريبي للجرار حتى نهاية الشهر الجرار استعدادا لتشغيله على خطوط السكة الحديد.

 

 

وتابع المصدر، أن صفقة الـ100 جرار الجديد مع جينرال إلكتريك يعتبر إضافة كبيرة للسكة الحديد نظرا لتهالك الجرارات الموجودة في السكة الحديد وعدم تحديثها منذ فترة طويلة، لذا تسعي وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد في تطوير كافة جرارات السكةالحديد إلي جانب توفير جرارات جديدة لرفع كفاءة منظومة السكة الحديد بشكل كامل.

 

 

وأضاف المصدر، أنه سيتم توريد أول دفعة من صفقة الـ100 جرار الجديد، بموجب 20 جرار نهاية الشهر الجاري على أن تصل إلى ميناء الإسكندرية منتصف شهر فبراير، ويتم تشغيلها تجريبيا استعدادا لتشغيلها على خطوط السكة الحديد بالتزامن مع وصول العربات الجديدة الروسية ضمن صفقة الـ 1300 عربة روسية.


 

وأشار المصدر، إلي أن وصول الجرارات الجديدة مع العربات الروسية يعتبر إنجاز كبير للسكة الحديد ويساعد في تحقيق التطوير الكبير الذي تسعي له وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد، لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب نظرا لأن السكة الحديد تعتبر من أكثر المرافق التي تشهد إقبال ضخم من قبل الركاب نظرا لأنها الوسيلة الأرخص والآمنة على مستوى كافة المواصلات الأخري للوجهين البحري والقبلي.

السكة الحديد وصول أول جرار من صفقة الـ 100 جرار الجديد منتصف الشهر الجاري واول دفعة 20 جرار السكة الحديد وصول أول جرار من صفقة الـ 100 منتصف الشهر الجاري واول دفعة 20 جرار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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