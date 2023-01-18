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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الريال السعودى فى مصر اليوم الأربعاء 18-1-2023

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

يبحث الكثير من المصريين عن سعر الريال السعودي في مصر لمعرفة قيمته أمام الجنيه المصري في ظل هذه الارتفاعات المتواصلة للعملات الأجنبية المختلفة خاصة العاملين في المملكة العربية السعودية الراغبين في إرسال حوالات مختلفة لأسرهم في مصر.

 

سعر الريال السعودي فى مصر اليوم الأربعاء 18-1-2023

نوضح لكم في التقرير التالي سعر الريال السعودي فى مصر اليوم الأربعاء 18-1-2023 في البنوك المصرية والأجنبية.
 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 18-1-2023 
 

وصل سعر الريال السعودي في البنك المركزي 7.8526 جنيه للشراء و 7.8805 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 18-1-2023 

7.84  جنيه للشراء.

7.87  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم الأربعاء 18-1-2023 

7.84  جنيه للشراء.

7.87  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم 

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم الأربعاء 18-1-2023 

7.84  جنيه للشراء.

7.91  جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء 18-1-2023 

7.86  جنيه للشراء.

7.91  جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib اليوم الأربعاء 18-1-2023 

7.84 جنيه للشراء.

7.90 جنيه للبيع. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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