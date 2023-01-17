الأربعاء 18 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «شباب الدقهلية» تلتقي فريق متطوعى صندوق مكافحة المخدرات

اللقاء
اللقاء

التقت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، بديوان عام المديرية، بمنسق عام صندوق مكافحة المخدرات وفريق متطوعي صندوق مكافحة المخدرات بالدقهلية.

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جاء ذلك بحضور طارق دهب مدير الإدارة العامة للشباب، وسلوى حمزة مدير إدارة تدريب الشباب، ومنى حسن مدير إدارة الشئون القانونية على حامد مشرف المشروع بالمديرية، وبلال شعبان منسق عام الصندوق بالدقهلية، والشباب والفتيات متطوعي صندوق مكافحة المخدرات بالدقهلية.

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استعرض بلال شعبان منسق عام الصندوق بالدقهلية، آليات العمل للصندوق من خلال التعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، وعمل الندوات واللقاءات والورش التدريبية لتوعية النشء والشباب بخطورة الإدمان والمخدرات على الفرد والمجتمع، من خلال عمل رسوم تحفيزية تبين أضرار المخدرات على صحة الإنسان، وكذلك عروض مسرحية تكون أكثر تأثيرا في عقول النشء والشباب.

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وأكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، خلال اللقاء مع منسق عام الصندوق بالدقهلية وفريق متطوعي صندوق مكافحة المخدرات بالدقهلية، أهمية التوعية بخطورة المخدرات والإدمان بمراكز الشباب، من خلال نموذج تعافى من الإدمان ويقوم بشرح تحربته مع المخدرات وكيف تعافى بفضل برامج صندوق مكافحة المخدرات بالدقهلية، وكيف أن ممارسة الرياضة تجنب النشء والشباب الوقوع تحت تأثير المخدرات، مع نشر ثقافة الوعي وعمل إعلانات خاصة بالتوعية يتم وضعها داخل مراكز الشباب.

منى عثمان وزارة الشباب والرياضة الدقهلية مكافحة المخدرات ديوان عام المديريه

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