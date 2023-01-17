الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كولر: قدمنا مباراة قوية أمام سموحة وحققنا هدفنا بالتأهل لنهائى البطولة ‏

مارسيل كولر
مارسيل كولر

أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتأهل الفريق ‏إلى نهائي كأس مصر، بعد الفوز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي ‏أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة في نصف نهائي البطولة.‏

وقال كولر، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي: «قدمنا شوطًا أول مميزًا أمام سموحة، سواء من ‏حيث الضغط الهجومي أو صناعة الفرص والاستحواذ على الكرة، ونفذ اللاعبون تعليمات ‏الجهاز الفني بالشكل الأمثل». ‏

أضاف: «في الشوط الثاني كان هناك تحفظ دفاعي، في المقابل لم تكن هناك خطورة على ‏مرمى الأهلي قبل ركلة الجزاء التي سجل منها سموحة هدفه الوحيد في المباراة».‏

وأشاد المدير الفني بمحمود عبدالمنعم كهربا خلال مشاركته اليوم أمام سموحة، مؤكدًا أن ‏اللاعب ساعد الفريق في التقدم بالنتيجة خلال الشوط الأول، سواء بالتسجيل أو المساهمة في ‏هدفي أحمد عبدالقادر وحمدي فتحي، وقدم كل ما عليه من واجبات ومهام فنية، وظهر بشكل ‏مميز مع زملائه.‏

وتطرق كولر إلى الحديث عن الصفقات الجديدة بعد ظهورهم الرسمي للمرة الأولى مع الفريق، ‏مؤكدًا أن الثلاثي محمد الضاوي كريستو وخالد عبدالفتاح ومروان عطية انضموا للفريق ‏منذ وقت قصير ويحتاجون إلى المزيد من الوقت لاستيعاب الخطة وطريقة اللعب، مشيدًا في ‏الوقت نفسه ببدايتهم التي وصفها بالجيدة ومحاولاتهم تنفيذ كل التعليمات في أسرع وقت، وهو ‏ما يعطي مؤشرًا جيدًا عنهم.‏

واستطرد المدير الفني: «أحمد نبيل كوكا ومصطفى سعد لاعبان صغيران في السن وأثق أن ‏أمامهما الكثير وعليهما التركيز دائمًا».‏

وتأهل النادي الأهلي لنهائي بطولة كأس مصر موسم 2021-2022، بفوزه على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور نصف النهائي.

ويواجه الأهلي في نهائي كأس مصر، بيراميدز الذي انتصر على الزمالك حامل اللقب بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثل.

مارسيل كولر كولر كاس مصر سموحة الاهلى

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وائل لطفي

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