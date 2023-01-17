الثلاثاء 17 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تنظم ندوة «التعاون في مكافحة تمويل الإرهاب بالشرق الأوسط وإفريقيا» (فيديو)

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نظمت وزارة الداخلية، ورشة عمل تحت عنوان “التعاون فى مجال مكافحة تمويل الإرهاب فى الشرق الأوسط وأفريقيا” وذلك بالتعاون مع منظمة الإنتربول.

 

ويأتى انعقادها فى مصر إيماء بأهمية التعاون ومكافحة هذه الظاهرة وتبادل المعلومات والتنسيق فى تجفيف الإرهاب.

وأكد الحضور سعادتهم للوجود فى مصر التى تتمتع بسمعة عالية فى مواجهة الإرهاب وبحث أساليب مكافحة الإرهاب والحد من تهريب المخدرات والعملة المشفرة.

 

وعقدت الورشة على مدار 3 أيام وشارك فيها ممثلو 21 دولة وممثلي منظمتى الأمم المتحدة والإنتربول.

 

الشرق الاوسط وافريقيا تمويل الإرهاب تهريب المخدرات مكافحة تمويل الإرهاب وزارة الداخلية ورشة العمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

صناعة الكتاب مصدر للعملة الصعبة وعلى الحكومة دعمها

الأكثر قراءة

«ملوخية ومحشي».. شباب بورسعيد يطلق مبادرة لإطعام طاقم سفينة «لوجوس هوب» طعام مصري

مكافحة الإدمان: مخدر الحشيش الأكثر انتشارًا بين موظفى الدولة وفصل 1000 منهم

شقيقان يرويان ملابسات قتل شقيقتيهما فى الصف

التحفظ على ملح فاسد قبل ترويجه فى الإسكندرية

ناشرون: تقسيط الكتب يساهم فى تحقيق مبيعات أفضل.. وإعلان «الناشرين المصريين» أضر بمعرض القاهرة للكتاب

تفاصيل الاجتماع الأول للجنة التقييم والمتابعة لمرض الدرن في السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها «الجوارى الجدد»!

إيمان ماهر

يومًا ما.. من غير مصلحة

أمل زيادة

رسائل لن تصل لعمر خورشيد.. معرض الكتاب (17)

القس رأفت رؤوف الجاولي

دروس فى القيادة

جلال حمام

حتى الصين تُعانى!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر «2»

د.كريمة الحفناوى

المصلحة الفضلى للأطفال فى العاشر من يناير 2023

إبراهيم داود

فى محبة الحكيم ومحفوظ

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

«أزمة المقدسات والأقصى».. لماذا استدعت الأردن سفير إسرائيل للمرة الثانية خلال يناير؟

رسالة شديدة اللهجة.. تفاصيل استدعاء الأردن سفير إسرائيل بعد منع دخول «المجالى» للأقصى

«خارجية» الأردن تستدعى السفير الإسرائيلى بعد منع «المجالى» من دخول الأقصى