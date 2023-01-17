الداخلية تنظم ندوة «التعاون في مكافحة تمويل الإرهاب بالشرق الأوسط وإفريقيا» (فيديو)
نظمت وزارة الداخلية، ورشة عمل تحت عنوان “التعاون فى مجال مكافحة تمويل الإرهاب فى الشرق الأوسط وأفريقيا” وذلك بالتعاون مع منظمة الإنتربول.
ويأتى انعقادها فى مصر إيماء بأهمية التعاون ومكافحة هذه الظاهرة وتبادل المعلومات والتنسيق فى تجفيف الإرهاب.
وأكد الحضور سعادتهم للوجود فى مصر التى تتمتع بسمعة عالية فى مواجهة الإرهاب وبحث أساليب مكافحة الإرهاب والحد من تهريب المخدرات والعملة المشفرة.
وعقدت الورشة على مدار 3 أيام وشارك فيها ممثلو 21 دولة وممثلي منظمتى الأمم المتحدة والإنتربول.