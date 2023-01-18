حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية الأربعاء 18 يناير 2023

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية، اليوم الأربعاء 18 يناير 2023، على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج الحمل

مهنياً: أفكارك البناءة والمتنوعة تمنحك القوة في مواجهة الزملاء، لكن لا تضع كامل رصيدك في مواجهة واحدة.

عاطفياً: كن متسامحاً مع الشريك إلى أقصى حد، فهو يستحق منك التضحية الكبيرة.

صحياً: خفف من تناول المشروبات الغازية مع الطعام فهي مضرّة للمعدة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور

مهنياً: يوم رائع جدّاً ومفاجآته ثمينة وحظوظه مهمة، تنتعش وتتحسّن للمشاركة في المشاريع بعزيمة وتفاؤل.

عاطفياً: تشعر بسعادة وقناعة بالتقدّم الذي حققته مع الشريك فيتقرب منك أكثر فأكثر.

صحياً: العمل ساعات إضافية لتحقيق المزيد من الدخل أمر جيد لكنه ينعكس سلباً على وضعك الصحي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن وحدة ربما تقدّرها جدّاً، وعن فوضى في حياتك المهنية تهرب منها.

عاطفياً: استمع إلى ما يقوله الشريك قبل أن تصدر حكمك عليه وابتعد عن العصبية الزائدة.

صحياً: فكر أن عائلتك بحاجة إليك في هذه الظروف، فلا تهمل صحتك لتبقى معافى وقادراً على تلبية حاجاتها.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان

مهنياً: يوم جيد جدا يبشر بتجارب مهنية واعدة بحيت يكون النجاح حليفك على مختلف المستويات.

عاطفياً: مهمة إقناع الشريك بالسير معك حتى النهاية ليست صعبة، وتجاربه السابقة معك مشجعة جداً.

صحياً: أنت المسؤول عما آل إليه وضعك الصحي، لأنك لم تلتزم إرشادات الطبيب ولم تطبقها.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد

مهنياً: يوم رائع جداً لرسم معالم مستقبلك المهني، وإذا تجاوزت بعض المشاكل فإن الأيام المقبلة ستكون أفضل ومشرقة.

عاطفياً: تعيش يوما عاطفيا وعائليا بامتياز ما يجعلك تفتح دورة رومانسية مليئة بالعذوبة والمغامرات والاتصالات والمفاجآت.

صحياً: يوم من الاضطراب والقلق النفسي سببه خبر مزعج يقض مضجعك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء

مهنياً: نيّات بعض الاشخاص المحطين بك السيئة لن تكون في مصلحتك، وعليك تبيان وجهة نظرك من خلال رسائل واضحة.

عاطفياً: سعي من الشريك يعيد الأمور إلى نصابها، ويضع العلاقة بينكما على الخط المستقيم.

صحياً: تقتنع بعد عدة محاولات أن لا مفر من الرياضة للبقاء رشيقاً ونشيطاً، فهنيئاً لك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان

مهنياً: تتكلل جهودك بالنجاح وتتعاطى مع الأمور الحياتية بانفتاح وتكون المواعيد االمهنية جيدة.

عاطفياً: يوم جميل مع الشريك يستحق الذكر، ومن الأفضل تقديم تنازلات خفيفة لتخطي بعض العثرات.

صحياً: تبدأ منذ اليوم استعداداتك لممارسة الرياضة يومياً بعدما أصبح الوضع الصحي لا يحتمل.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب

مهنياً: تستعيد الحرية في التصرّف والقدرة على المناورة وتكون خلاقاً ومبدعاً، وتعالج قضايا مالية.

عاطفياً: تمنحك النجوم طاقة داخلية كبيرة استغلّها في تحسين علاقتك مع الشريك.

صحياً: فرصة فريدة أمامك لحلّ المشاكل الصحية المتراكمة من الماضي السحيق.

حظك اليوم لمواليد برج القوس

مهنياً: أجواء العمل الجيّدة حاجة ماسة اليوم لكي تتمكن من إنهاء المشاريع المطلوبة منك بجدارة ونجاح.

عاطفياً: لا تكن متجافياً مع الشريك، فالتطورات كثيرة في العلاقة وخصوصاً بعد الأمور الإيجابية السائدة حالياً.

صحياً: تحتاج إلى الراحة لتستعيد نشاطك وتنفيذ أي من الالتزامات الطارئة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي

مهنياً: تحاشَ الجدال ولا تناقش الموضوعات الحسّاسة والعالقة تحت وطأة الغضب.

عاطفياً: لا تحقد على الحبيب إذا انتقدك، بل انتظر هدوء أعصابك لتبحث معه موضوعاً دقيقاً.

صحياً: الألم في الظهر سببه كثرة الجلوس وعدم القيام بحركات رياضية تخفف من ذلك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو

مهنياً: تتوصل شيئاً فشيئاً إلى تحقيق المشروع الذي انتظرته طويلاً، لكن يستحسن أن تتريث لئلا تفقد السيطرة على الوضع.

عاطفياً: تعاطف كبير من الشريك تجاهك، لكن تجارب غير مشجعة تعوّق تقدّم الأمور.

صحياً: إذا شعرت ببعض الاضطراب في دقات القلب، يستحسن أن تستشير طبيبك فوراً.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت

مهنياً: تتوسّع الآفاق والآمال الكبيرة وتتجسد الطموحات، فقد يهبك هذا اليوم مفاجأة جيدة في العمل.

عاطفياً: تعيش حياة عاطفية مليئة بالمغامرات العابرة، ألم يحن الوقت بعد للتفكير الجدّي في الارتباط؟.

صحياً: تدرك أنك خمول بعض الشيء، لكن لا تتردد حين يطلب منك القيام بنشاط رياضي معيّن.