الثلاثاء 17 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص إثر حادثى تصادم فى قنا

إسعاف
إسعاف

أصيب 4 شباب، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادثي تصادم مختلفين بمركزي قوص ونجع حمادي، في محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان كل حادث على حدة.

 

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم موتوسيكل في حفار على كوبري المخزن في مركز قوص.


وأسفر عن إصابة محمد يوسف عطية، يبلغ من العمر 16 عامًا، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، ويوسف شعبان كامل، يبلغ من العمر 16 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم، تم نقلهما إلى مستشفى قوص المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

 

فيما تلقى إخطارًا آخر بوقوع حادث تصادم سيارة بوجيه مع موتوسيكل على مزلقان قرية المصالحة التابعة لدائرة مركز نجع حمادي، شمالي المحافظة وأسفر عن إصابة “بركات عبدالهادي محمد”، يبلغ من العمر 30 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمود محمد فوائد، يبلغ من العمر 30 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، تم نقلهما إلى مستشفى بهجورة لتلقي العلاج، وحرر محضر لكل حادثة على حدة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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