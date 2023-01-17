الثلاثاء 17 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس البرازيلى يعفى 40 عسكريًا من العاملين بالأمن الرئاسى

لويس إيناسيو
لويس إيناسيو

أعفى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الثلاثاء، 40 عسكريًا من العاملين في القصر الرئاسي، بعد تعهده إجراء مراجعة "شاملة" لطاقم الأمن في أعقاب محاولة التمرد في الثامن من يناير بالعاصمة البرازيلية.

ويتعلق الإجراء، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، بعسكريين عاملين في قصر ألفورادا، المقر الرسمي لرئيس الدولة، والواقع على بعد أربعة كيلومترات من مقر الرئاسة والكونجرس والمحكمة العليا التي اقتحمها أنصار للرئيس السابق جايير بولسونارو بعد أسبوع من تنصيب لولا.

وأعلن الأخير، الخميس الماضي، عن إجراء مراجعة شاملة للموظفين المكلفين بالرئاسة، قائلًا إنه مقتنع بأن الذين اقتحموا قصر بلانالتو الرئاسي تلقوا مساعدة من داخله.

txt

لحظة اقتحام أنصار رئيس البرازيل السابق البرلمان والقصر الرئاسي «فيديو»

وأحدث الآلاف من أنصار الرئيس اليميني المتطرف السابق الرافضين لهزيمته الانتخابية أمام لولا في نهاية أكتوبر، فوضى في العاصمة في الثامن من يناير مع اقتحامهم مقار السلطة الثلاثة.

ودمّر هؤلاء منشآت وأعمالًا فنيّة لا تقدر بثمن وأثاثًا يشكل جزءًا من التراث الوطني، وتركوا وراءهم كتابات على الجدران تدعو إلى انقلاب عسكري.

وقال الرئيس اليساري "أنا مقتنع بأن بوابة قصر بلانالتو قد فتحت حتى يتمكن الناس من الدخول، لأنه لم يتم خلع أي باب".

وشدّد لولا "هذا يعني أن شخصًا ما سهّل دخولهم إلى هنا".

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اعفاء 40 من أمن القصر الرئاسي أعمال شغل برازيليا اقتحام قصر بلانالتو الرئاسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

صناعة الكتاب مصدر للعملة الصعبة وعلى الحكومة دعمها

الأكثر قراءة

بعد بيان لوسي.. الفنان تامر فرج يكشف تفاصيل جديدة في «خناقة الحفيد»

غدًا.. اجتماع بالجامعة العربية للجنة جائزة الطبيب العربي

الداخلية تنظم ندوة «التعاون في مكافحة تمويل الإرهاب بالشرق الأوسط وإفريقيا» (فيديو)

مصرع موظف أثناء مشادة كلامية مع شابين تحرشا لفظيا بابنته فى الشرقية

مصرع تلميذة بالمرحلة الابتدائية سقطت من الطابق الثالث بمنزلها بأبوقرقاص

شقيقان يرويان ملابسات قتل شقيقتيهما فى الصف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها «الجوارى الجدد»!

إيمان ماهر

يومًا ما.. من غير مصلحة

أمل زيادة

رسائل لن تصل لعمر خورشيد.. معرض الكتاب (17)

القس رأفت رؤوف الجاولي

دروس فى القيادة

جلال حمام

حتى الصين تُعانى!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر «2»

د.كريمة الحفناوى

المصلحة الفضلى للأطفال فى العاشر من يناير 2023

إبراهيم داود

فى محبة الحكيم ومحفوظ

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

«أزمة المقدسات والأقصى».. لماذا استدعت الأردن سفير إسرائيل للمرة الثانية خلال يناير؟

رسالة شديدة اللهجة.. تفاصيل استدعاء الأردن سفير إسرائيل بعد منع دخول «المجالى» للأقصى

«خارجية» الأردن تستدعى السفير الإسرائيلى بعد منع «المجالى» من دخول الأقصى