الأحد 08 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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لحظة اقتحام أنصار رئيس البرازيل السابق البرلمان والقصر الرئاسي «فيديو»

اقتحام أنصار رئيس
اقتحام أنصار رئيس البرازيل السابق البرلمان والقصر الرئاسي

اقتحم أنصار الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، القصر الرئاسي والمحكمة العليا ومبنى البرلمان والوزارات في العاصمة برازيليا، وفقًا لـ«القاهرة الإخبارية».


وعرضت «القاهرة الإخبارية» لقطات ترصد لحظة اقتحام مؤيدي الرئيس البرازيلي السابق للقصر الرئاسي، ومبنى البرلمان والوزارات في العاصمة.

أنصار رئيس البرازيل السابق يقتحمون البرلمان والقصر الرئاسي

وأفادت بأن أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، اقتحموا القصر الرئاسي ومبنى البرلمان بعد اشتباكات مع قوات الشرطة.


واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المئات من مؤيدي الرئيس البرازيلي السابق، بعد أسبوع من أداء الرئيس الحالي دا سيلفا اليمين الدستورية.


وتمكن العشرات من المحتجين من كسر الطوق الأمني حول المبنى بعد مواجهة مع قوات الشرطة.

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