الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الوفد» يوقف عضوية أسامة الجزيري ويمنعه من دخول الحزب

حزب الوفد
حزب الوفد

قرر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وقف عضوية أسامة الجزيري عضو حزب الوفد ومنعه من دخول الحزب وعرض الشكوى والمستندات المقدمة ضده من الدكتور هاني سري الدين نائب رئيس الحزب على الهيئة العليا في اجتماعها غدا الأربعاء، لاتخاذ قرار نهائي ضد المشكو في حقه، ومناقشة الآثار الضارة على حزب الوفد وسمعته وعلي المجتمع مما ينشر في جروبات السوشيال ميديا وضرورة اتفاق الهيئة العليا على اتخاذ آلية قانونية لمواجهة هذه الظاهرة وتقديم بلاغات إلى النيابة العامة حيث أنها أصبحت جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات مع اتخاذ الإجراءات القانونية لغلق هذه المواقع. 


جاء القرار بناءا على شكوى مكتوبة من الدكتور هاني سري الدين بتاريخ ١٥-١-٢٠٢٣ بوقائع سب وقذف وإهانات وخوض في الأعراض الشخصية والأسرية في حقه منذ شهور عدة وأن المشكو في حقه دأب على هذا السلوك ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي عبارات تجاوزت الشأن العام وحزب الوفد إلى المساس بالحياة الخاصة والأسرية.

واطلع رئيس الوفد على الشكوى المكتوبة والمرفق بها حافظة مستندات تحتوي على ٢٢ ورقه أدلة وقائع السب والقذف من المشكو في حقه ضد الشاكي فأصدر رئيس الوفد قراره المتقدم.

الدكتور عبد السند يمامة حزب الوفد أسامة الجزيري عرض الشكوي الدكتور هاني سري الدين

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وائل لطفي

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