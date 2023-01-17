«الأعلى للشئون الإسلامية»: كتاب المختصر الشافى يجمع ولا يفرق

عقدت محاضرات اليوم الأول الثلاثاء 17 يناير 2023م للفوج الخامس عشر للأئمة بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية، والذي يضم 80 إمامًا، وقد حاضر فيها الدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبحضور الشيخ سلامة محمود عبدالرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية.

جاء ذلك في إطار"مبادرة الدين يسر" التي أطلقتها وزارة الأوقاف، وفي إطار البرامج التثقيفية والترفيهية التي تقيمها الوزارة من خلال المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للأئمة.

وفي كلمته، رحب الدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالأئمة مؤكدًا أهمية التدريب وضرورة التزود بالعلم، فحيثما تقف يسبقك الآخرون، كما أوضح أن كتاب: "المختصر الشافي في الإيمان الكافي"، هو من الكتب الماتعة، يجمع ولا يفرق، وقد حظي بعناية فائقة من مؤلفه محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فهو مختصر شافٍ ووافٍ يحقق معنى الإيمان الذي أرشدنا إليه الحق سبحانه وتعالى في قوله (عز وجل): “آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ”.

وتابع: "علمنا إياه نبينا (صلى الله عليه وسلم) عندما سأله أمين الوحي جبريل (عليه السلام) عن الإيمان، فأجابه (صلى الله عليه وسلم) بقوله: “أَنْ تُؤْمِنَ بالله، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ".

وأوضح أن المؤلف قد نأى به عن أي مسائل جدلية أو خلافية، وضمنه ما لا يُسْتَغْنَى عنه من أصول الإيمان، فهو كتاب يكفي الباحثين عن صحيح الإيمان دون تفلسف أو جدل أو خلافيات عقدية أو مذهبية، وهو بحق مختصرٌ شافٍ في الإيمان الكافي، يقطع على المكفرين بغير علم أو حق طريق التكفير.