مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الأربعاء 18-1-2023

يقدم لكم موقع الدستور مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 18-1-2023 والتي يبحث عنها الكثير من المصلين على مدار اليوم من أجل أداء الصلاة في وقتها.



مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 18-1-2023

نوضح لكم في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 18-1-2023 في عدد من المحافظات والتي تختلف فيها أوقات الصلوات بعدة دقائق.



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

صلاة الفجْر ٥:٢٠ ص

الشروق ٦:٥١ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٥ م

صلاة العَصر ٢:٥٩ م

صلاة المَغرب ٥:١٩ م

صلاة العِشاء ٦:٤٠ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الجيزة

صلاة الفجْر ٥:٢٢ ص

الشروق ٦:٥٤ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٦ م

صلاة العَصر ٣:٠٠ م

صلاة المَغرب ٥:٢٠ م

صلاة العِشاء ٦:٤١ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية

صلاة الفجْر ٥:٢٧ ص

الشروق ٦:٥٩ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:١٠ م

صلاة العَصر ٣:٠٢ م

صلاة المَغرب ٥:٢٢ م

صلاة العِشاء ٦:٤٤ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

صلاة الفجْر ٥:١٧ ص

الشروق ٦:٥٠ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠١ م

صلاة العَصر ٢:٥٢ م

صلاة المَغرب ٥:١٢ م

صلاة العِشاء ٦:٣٥ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة شرم الشيخ

صلاة الفجْر ٥:٠٦ ص

الشروق ٦:٣٥ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٣ ص

صلاة العَصر ٢:٥١ م

صلاة المَغرب ٥:١١ م

صلاة العِشاء ٦:٣١ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسيوط

صلاة الفجْر ٥:١٩ ص

الشروق ٦:٤٨ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٧ م

صلاة العَصر ٣:٠٦ م

صلاة المَغرب ٥:٢٦ م

صلاة العِشاء ٦:٤٥ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة قنا

صلاة الفجْر ٥:١٠ ص

الشروق ٦:٣٨ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٩ ص

صلاة العَصر ٣:٠٠ م

صلاة المَغرب ٥:٢٠ م

صلاة العِشاء ٦:٣٩ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان

صلاة الفجْر ٥:٤٣ ص

الشروق ٧:٠٩ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٣٤ م

صلاة العَصر ٣:٣٨ م

صلاة المَغرب ٦:٠٠ م

صلاة العِشاء ٧:١٧ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش

صلاة الفجْر ٥:١١ ص

الشروق ٦:٤٣ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٥ ص

صلاة العَصر ٢:٤٧ م

صلاة المَغرب ٥:٠٦ م

صلاة العِشاء ٦:٢٩ م