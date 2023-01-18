مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الأربعاء 18-1-2023
يقدم لكم موقع الدستور مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 18-1-2023 والتي يبحث عنها الكثير من المصلين على مدار اليوم من أجل أداء الصلاة في وقتها.
مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 18-1-2023
نوضح لكم في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 18-1-2023 في عدد من المحافظات والتي تختلف فيها أوقات الصلوات بعدة دقائق.
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة
صلاة الفجْر ٥:٢٠ ص
الشروق ٦:٥١ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٥ م
صلاة العَصر ٢:٥٩ م
صلاة المَغرب ٥:١٩ م
صلاة العِشاء ٦:٤٠ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الجيزة
صلاة الفجْر ٥:٢٢ ص
الشروق ٦:٥٤ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٦ م
صلاة العَصر ٣:٠٠ م
صلاة المَغرب ٥:٢٠ م
صلاة العِشاء ٦:٤١ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية
صلاة الفجْر ٥:٢٧ ص
الشروق ٦:٥٩ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:١٠ م
صلاة العَصر ٣:٠٢ م
صلاة المَغرب ٥:٢٢ م
صلاة العِشاء ٦:٤٤ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد
صلاة الفجْر ٥:١٧ ص
الشروق ٦:٥٠ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠١ م
صلاة العَصر ٢:٥٢ م
صلاة المَغرب ٥:١٢ م
صلاة العِشاء ٦:٣٥ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة شرم الشيخ
صلاة الفجْر ٥:٠٦ ص
الشروق ٦:٣٥ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٣ ص
صلاة العَصر ٢:٥١ م
صلاة المَغرب ٥:١١ م
صلاة العِشاء ٦:٣١ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسيوط
صلاة الفجْر ٥:١٩ ص
الشروق ٦:٤٨ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٧ م
صلاة العَصر ٣:٠٦ م
صلاة المَغرب ٥:٢٦ م
صلاة العِشاء ٦:٤٥ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة قنا
صلاة الفجْر ٥:١٠ ص
الشروق ٦:٣٨ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٩ ص
صلاة العَصر ٣:٠٠ م
صلاة المَغرب ٥:٢٠ م
صلاة العِشاء ٦:٣٩ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان
صلاة الفجْر ٥:٤٣ ص
الشروق ٧:٠٩ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٣٤ م
صلاة العَصر ٣:٣٨ م
صلاة المَغرب ٦:٠٠ م
صلاة العِشاء ٧:١٧ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش
صلاة الفجْر ٥:١١ ص
الشروق ٦:٤٣ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٥ ص
صلاة العَصر ٢:٤٧ م
صلاة المَغرب ٥:٠٦ م
صلاة العِشاء ٦:٢٩ م