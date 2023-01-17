إصابة مواطن في مشاجرة بآلة حادة بقرية الزاوية بالفيوم

أصيب شخص في مشاجرة، نشبت بقرية الزاوية بمحافظة الفيوم، وتم نقله إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت قرية الزاوية التابعة لمركز الفيوم، شهدت مشاجرة نشبت بين طرفين، ونتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلى مكان المشاجرة، وتبين إصابة مواطن، إثر الضرب بآلة حادة، وتم نقله إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الفيوم الجامعي، وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة له، وعمل الإسعافات اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.