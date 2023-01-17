مختار: الدقهلية من أولى المحافظات في الحصول على معدات تحسين البيئة

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً بممثلي وزارة الإنتاج الحربي، اللواء طارق مصطفى، والعميد محمد حامد، وأحمد ممدوح، لمناقشة توريد معدات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023.



جاء ذلك بحضور فكرية سلامة مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمحافظة، وخالد جلال مدير عام ادارة المركبات والصيانة بالمحافظة.



ووجه مختار، بسرعة استكمال توريد المعدات والآلات المدرجة ضمن خطة هذا العام والبالغة 65 معدة بتكلفة استثمارية 73 مليون جنيه.



وأشار المحافظ، إلى أن الدقهلية تعد من أولى المحافظات في الحصول على معدات تحسين البيئة ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي لتطوير منظومة النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة.



وأكد أن من أولويات الدولة دعم منظومة النظافة وملف تحسين البيئة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتطوير الشوارع والميادين.



وأوضح أنه تم التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لتوريد معدات الخطة بالكامل انطلاقا من الاهتمام البالغ بملف النظافة وتحسين البيئة، مشيراً إلى أنه تم توريد حتى الآن 26 معدة ما بين سيارات بأنواعها ولوادر.