الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدا.. «الجنايات» تصدر الحكم على المتهم بقتل فتاة خنقًا بدار السلام

المتهم
المتهم

تصدر  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، غدا الأربعاء، الحكم على المتهم بقتل فتاة خنقًا بدار السلام، بعد ورود رأي  فضيلة مفتي الجمهورية.

 

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت أوراق المتهم لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه.

 

يصدر الحكم  برئاسة المستشار جمال السمري، وعضوية المستشارين محمد سامح وعادل الغويط، وأمانة سر أحمد صبحي عباس وإسلام شحاتة.

 

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 7357/252 لسنة 2021 جنايات دار السلام، أن المتهم قتل المجني عليها، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على الخلاص منها إثر خلاف بينهما بسبب رغبة الضحية في تقدمه لها بالزواج وما إن رفض الأمر هددته بفضح أمر علاقتهما الجنسية لأهلها.

 

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أعد مخططًا إجراميًا للخلاص منها فأعد سكينًا ومواعدة ضحيته بالتقابل معها تمهيدًا لاستدراجها لأحد المناطق النائية غير المأهولة بالسكان، وحال وصولهما أخرج من طيات ملابسه السكين وطعنها طعنتين استقرتا برقبتها فخارت قواها وسقطت أرضًا مضرجة بدماءها، فجثم عليها ضاغطًا على عنقها بيديه حتى فارقت الحياة.

الإصرار والترصد المستشار جمال السمري المنعقدة بالتجمع الخامس بالتجمع الخامس جنايات القاهرة سبق الإصرار والترصد فضيلة مفتي الجمهورية قتل المجني عليه

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