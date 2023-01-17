تقرير لـ«الجارديان» يرصد تفاصيل التحديات التي تواجه الفقراء في بريطانيا

كشف تقرير لصحيفة “الجارديان” البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل التحديات الصعبة التي يواجهها الفقراء في البلاد، في ظل التضخم الذي تعاني منه الدول الاوروبية في البلاد.

واشار التقرير، الى أن الاشخاص الأكثر فقرًا في بريطانيا، يعتقدون أن النظام في البلاد لا يراعي الأوضاع الاقتصادية للفقراء في البلاد.

وقالت بيني موردونت، زعيمة مجلس العموم البريطاني، إن الكثير من الناس يشعرون بأن الأمور لا تعمل لصالحهم ويعتقد الأكثر فقرًا أن النظام مزور ضدهم ، بحجة أن الديمقراطية والرأسمالية عادلة، مشيرة إلى أنه لا يمكن استعادة الثقة إلا بشعور المواطن باستقرار الأوضاع.

أكثر فعالية

وقالت "موردونت" خلال خطاب بمؤتمر معهد الحكومة في وستمنستر، إن دورها في الحكومة سيكون جعل البرلمان أكثر فعالية في العالم.

وأوضحت ان بريطانيا تواجه مجموعة من التحديات الجيوسياسية والتغيرات التكنولوجية فضلا عن كوفيد 19 والحرب الروسية الاوكرانية.

وقالت: "يعتقد الكثيرون أن الحكومة البريطانية لا ترعي متطالبات الفقراء في البلاد، مضيفة أنه "بالنسبة لأولئك الذين لديهم أقل القليل ، يمكن أن يبدو النظام بأكمله مزورًا ضدهم".

وزعمت أيضًا: "يركز الشباب على إعادة كتابة الماضي أو هدمه لأنهم لا يعتقدون أن لليس لديهم مستقبل.