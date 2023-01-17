الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استعجال تقرير الطب الشرعى حول وفاة طالب خلال أداء الامتحان بالمقطم

جثة
جثة

استعجلت النيابة العامة في المقطم، تقرير الطب الشرعي بواقعة وفاة طالب "م.خ" بالغ من العمر ١٤ عامًا، خلال أدائه الامتحان داخل اللجنة الامتحانية بإحدى المدارس الصناعية، إثر أزمة قلبية حادة لكشف ملابسات الواقعة.

وترجع تفاصيل الواقعة عند تلقي هيئة الإسعاف بلاغًا من المدرسة الصناعية بأن طالبًا داخل اللجنة الامتحانية فقد وعيه، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف مخصصة ومجهزة لإسعاف الطالب باللازم، وتم عمل الفحوصات الكاملة بالمستشفى دون استجابة من الطالب ووفاته إثر إصابته بأزمة قلبية.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

استعجال تقرير الطب الشرعي المدارس الصناعية مقطم

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