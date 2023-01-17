استعجال تقرير الطب الشرعى حول وفاة طالب خلال أداء الامتحان بالمقطم

استعجلت النيابة العامة في المقطم، تقرير الطب الشرعي بواقعة وفاة طالب "م.خ" بالغ من العمر ١٤ عامًا، خلال أدائه الامتحان داخل اللجنة الامتحانية بإحدى المدارس الصناعية، إثر أزمة قلبية حادة لكشف ملابسات الواقعة.

وترجع تفاصيل الواقعة عند تلقي هيئة الإسعاف بلاغًا من المدرسة الصناعية بأن طالبًا داخل اللجنة الامتحانية فقد وعيه، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف مخصصة ومجهزة لإسعاف الطالب باللازم، وتم عمل الفحوصات الكاملة بالمستشفى دون استجابة من الطالب ووفاته إثر إصابته بأزمة قلبية.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.