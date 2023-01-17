حسام حسن يقود هجوم سموحة أمام الأهلى فى نصف نهائى الكأس

أعلن طارق العشري، المدير الفني لنادي سموحة، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الأهلي في بطولة كأس مصر.

موعد مباراة سموحة والأهلي بكأس مصر (نسخة 2021 /2022).

ويواجه سموحة فريق الأهلي، في تمام السادسة مساء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات نصف نهائي الكأس مصر عن نسخة الموسم الماضي (2021 /2022).

وشهد تشكيل الموج الأزرق الرسمي، قيادة حسام حسن لخط الهجوم رفقة الثنائي محمد سعيد "مكرونة"، وحسين فيصل.

بينما خرج من قائمة المباراة زياد طارق المعار من الأهلي حتى نهاية الموسم الحالي، بالإضافة لأبوبكر محمد وطارق علاء.

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: شريف رضا - محمود شبانة - ممدوح عبد ربه – أحمد جمال.

خط الوسط: محمود حليمو – أحمد مصطفى – دوكو دودو.

خط الهجوم: محمد سعيد "مكرونة" – حسام حسن – حسين فيصل.

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كل من: عمر صلاح – صديق أوجولا – محمد نادي – محمد عصام – أحمد عبد العزيز – أحمد شوشة – بنيامين بواتنج – أحمد عبد الرسول – الصباحي عماد.

القنوات الناقلة لمباراة سموحة والأهلي بكأس مصر

وتنقل مباراة سموحة والأهلي بكاس مصر عن الموسم الماضي (2021 /2022)، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

وسيلعب الفائز من المباراة ضد بيراميدز في النهائي، بعد أن حقق الأخير الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 4/3، أمس، الإثنين، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1/1.

بينما جاء تشكيل المارد الأحمر، بقيادة السويسري مارسيل كولر، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي واليو ديانج وحسين الشحات ومحمد فخري.

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر وكهربا.

ويغيب عن الفريق، كل من عمرو السولية والبرازيلي برونو سافيو وبيرسي تاو، بسبب الإصابات المختلفة، بالإضافة إلى غياب أيمن أشرف لأسباب فنية.