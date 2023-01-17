الثلاثاء 17 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم»: غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية غدًا

رضا حجازى
رضا حجازى

تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية، غدًا الأربعاء، فى عدد من المحافظات أبرزها القاهرة حيث تبدأ بمادتين اللغة العربية والتربية الدينية. 

من جانبها، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تشكيل غرفة العمليات المركزية الخاصة بالشهادة الإعدادية على أن يتم المتابعة أول بأول مع المديريات والإدارات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية؛ لحل أى مشكلة على الفور والتصدى بقوة للغش.

وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم على إتباع الإجراءات الاحترازية خلال امتحانات الشهادة الإعدادية التى تنطلق غدًا فى القاهرة 18 يناير على أن تنطلق فى الجيزة يوم 21 يناير.

وجاءت أبرز المعلومات عن امتحانات الشهادة الإعدادية التى تنطلق غدًا كالآتي:

1_الأسئلة سوف تكون من المنهج الخاص بالفصل الدراسى الأول وتخاطب الفهم.

2_ صياغتها واضحة وشملت أجزاء المنهج الدراسى للترم الأول.

 3_ سيتم الالتزام بالكتب الدورية المنظمة لهذا الشأن، وعدم إجراء امتحانات خلال الأعياد والعطلات الرسمية، وتحويل المخالف لذلك للمسائلة القانونية. 

 4_تطبيق الإجراءات الوقائية التى من شأنها عدم السماح بتكرار الأخطاء أو الأحداث التى حدثت من قبل

5_الالتزام بالمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية والصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

6 _الالتزام بالمستويات المعرفية فى الورقة الامتحانية لتكون مقسمة 30٪؜ للفهم و40٪؜ للتطبيق و30٪؜ لحل المشكلات والإبداع.

7_التأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات وعدم تكرار الأسئلة، وتناسب الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة ووقت المراجعة مع الزمن المخصص للامتحان.

8_ اتباع كافة الخطوات الكفيلة بمنع التسريب والغش الجماعي والفردي، ومواجهة المشاكل التي شهدتها امتحانات الإعدادية في العام الماضي.

التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي التربية والتعليم إعدادية

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