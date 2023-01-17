الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الخميس.. ليلة مع فنان العود هشام عصام بقصر الأمير طاز

فنان العود هشام عصام
فنان العود هشام عصام

يقيم مركز إبداع قصر الأمير طاز بحي الخليفة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية حفلا فنيا بعنوان "ليلة مع العود المصري"، لفنان العود هشام عصام، وذلك في الثامنة مساء الخميس 19 يناير 2022.

حيث يقدم هشام عصام باقة متنوعة من أشهر المؤلفات الموسيقية المصرية الخاصة بآلة العود، بالإضافة إلى مجموعة من الأعمال الغنائية الشهيرة التى يقدمها من خلال العزف على آلة العود.

جدير بالذكر أن هشام عصام تخرج في كلية التربية الموسيقية عام 2005، وحصل على درجة الماجستير في الموسيقى العربية 2018، شارك في العديد من الحفلات المحلية والدولية، قام خلالها بالعزف على آلة العود المصرية، والتى أظهر من خلالها أسلوباً خاصاً ومميزاً في العزف على آلة العود.

وفي سياق آخر؛ يستضيف مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء الخميس المقبل 19 يناير الجاري، حفلاً جديدًا لفرقة رضا للفنون الشعبية، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

كما يقيم مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلا غنائيا لفرقة "كردان" للموسيقى والطرب الأصيل بقيادة المطرب وعازف العود الملحن على المنسى، وذلك في السابعة مساء الخميس 19 يناير الجاري.
يتضمن برنامج الحفل تقديم باقة متنوعة من الأغاني منها "فين طريقك فين"، "سلم عليا"، "حمال الأسية"، "عودت عيني"، "يا مرسال المراسيل"، "وحياتك يا حبيبي"، "يا صحبجية"، "بحبك يا مصر".

يذكر أن فرقة "كردان للموسيقى والطرب الأصيل" بدأت مشوارها عام 2019، وقدمت عددا من الحفلات بمراكز الإبداع التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أكاديمية الفنون، ساقية الصاوي، ملتقى الهناجر بالأوبرا، يتنوع أداء الفرقة في تقديم الأغاني والأدوار والموشحات والاسكتشات والديتوهات والشعر الغنائي والمنولوج.

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