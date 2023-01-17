مصادر بـ«إيجاس» تكشف نصيب مصر من كشف الغاز الجديد بالبحر المتوسط

أثار نصيب مصر من اكتشاف حقل الغاز الجديد بالباحر الأبيض المتوسط، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين الاجتهادات والآراء المغلوطة.

وأعلنته شركة “إينى” الإيطالية، قبل أيام، عن اكتشاف حقل غاز جديد فى منطقة التزام نرجس البحرية بالبحرالمتوسط قبالة السواحل المصرية.

الكشف الجديد للغاز بالبحر المتوسط

وكشف مصدر مسئول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الكشف الجديد للغاز بالبحر المتوسط هو عبارة عن 50% لمصر ممثلة فى شركة إيجاس و50% للشركاء الأخرين منهم شركة ثروة المصرية مساهمة بنسبة 10% من قيمة الـ50% الخاصة بالشريك الأجنبي، حيث تبلغ حصة شركة شيفرون وهى الشركة القائمة بالأعمال 45% من أجمالى نصيب الشركاء الأجانب بعيدا عن حصة مصر، وكذلك تمتلك حصة شركة إيني الإيطالية 45%، وتملك ثروة المصرية 10%.

إجمالى حصص الشركاء الأجانب

وأوضح المصدر، أن إجمالى حصص الشركاء الأجانب تبلغ 90% من أجمالي الـ50% فى حين أن مصر تملك 60% من إجمالى كامل الحصص بالكشف الجديد والذى من المتوقع أن يضيف احتياطي غاز، بعد الإنتهاء من عملية التقييم النهائية للكشف الجديد.

ويقع كشف الغاز الجديد بمنطقة نرجس على بعد 60 كم شمال شبه جزيرة سيناء، بعمق تجاوز 5000 متر بمنطقة الامتياز التى تبلغ مساحتها نحو 1800 كيلومتر مربع.

وكانت شركة إينى الإيطالية بالتعاون مع إيجاس أعلنا الأحد الماضى عن كشف غاز جديد بمنطقة نرجس بالبحر المتوسط، وأنه جارى تقييم وتقدير الاحتياطيات الخاصة بالكشف خلال الفترة القليلة القادمة.