الثلاثاء 17 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«ڤاليو» تختار حلول «إنفوبيب» لتوفير خدمات الدعم للعملاء عبر واتساب

خلال اللقاء
خلال اللقاء

أعلنت «ڤاليو»، المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا «BNPL» لتعزيز نمط الحياة المتطور في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن اختيارها شركة «إنفوبيب» المتخصصة في مجال تكنولوجيا الاتصالات السحابية لتوفير تجربة عملاء متميزة، وذلك من خلال توفير الدعم عبر قناة الاتصال المفضلة لديهم، واتساب، حيث ساعدت شركة «انفوبيب» العلامات التجارية في إضافة ميزات الاتصالات والتفاعل الرقمي في الوقت الفعلي إلى تطبيقاتها الخاصة وربطها معاً في جميع أنحاء العالم.

من خلال هذا التعاون وتقديراً لوقت واحتياجات العملاء، حرصت «ڤاليو»على تبسيط رحلة العميل من خلال تسهيل الوصول إلى جميع المعلومات التي قد يحتاجون إليها. وسيتمكن العملاء من الحصول على استجابة فورية لمجموعة متنوعة من الأسئلة الشائعة من خلال نقاط الاتصال المختلفة لـ«ڤاليو»، بالإضافة للاستمتاع بالإشعارات الفورية بالعروض الخاصة أو للتذكيرات والتنبيهات المهمة عبر الواتساب.

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وتعليقًا على هذا التعاون، قال باسل الطوخي رئيس العمليات بشركة «ڤاليو»، "نسعى باستمرار للبحث عن وسائل وطرق حديثة للتعرف على احتياجات العملاء ومعالجتها، وبتعاوننا مع «إنفوبيب» سيتمكن عملاؤنا من التواصل معنا بسهولة عبر الواتساب، وذلك سيساعدنا في تحقيق هدفنا للاقتراب من عملائنا".

من جهته، أكد أمسال كابيتانوفيتش المدير الإقليمي في «إنفوبيب»، “نفتخر دائمًا برؤية الشركات التي تدرك أهمية توظيف أساليب اتصال مبتكرة لتحسين رحلة عملائها، وذلك من خلال التواجد على قنوات الاتصال التي يختارونها، حيث أثبتت شركة «ڤاليو» أن العملاء دائما في في المرتبة الأولى، وسوف نضمن حصولهم على الدعم اللازم لتحقيق أهدافهم”.

أكد أحمد خليفة مدير قسم نجاح العملاء في «إنفوبيب»،"نحن نتفهم احتياجات عملائنا لتقديم تجربة تسوق أفضل، ونعمل على تمكينهم من خلال تقديم خدمات جديدة لتلبية الطلب المتزايد لعملائهم من خلال القنوات المفضلة لديهم، مما يسمح لهم بالاستجابة السريعة متوافقةً مع رؤية شركة (ڤاليو)".

ڤاليو إنفوبيب تكنولوجيا الاتصالات العميل باسل الطوخي

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