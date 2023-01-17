ورشة عمل «3D Coaching» للمدربين بحضور فيتوريا وميكالي

نظمت إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الدكتور جمال محمد على بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية، ورشة عمل للمدربين «3D Coaching»، اليوم، بمقر الاتحاد في إطار اهتمام إدارة المدربين بالاتحاد بتنظيم ورش عمل ودورات لتأهيل للمدربين.

حاضر في الدورة مارك هامل المحاضر بجامعة ويسكونسن أوكلير، الذي أمضى أكثر من 30 عامًا في العمل مع المدربين.

تهدف الورشة إلى فهم ما هي الأبعاد الثلاثة في التدريب (البدنية، الذهنية المشاعر)، وكيف تخرج أفضل أداء من كل رياضي، وفهم أبعاد المشاعر للرياضيين وتأثيرها في الأداء وكيفية التعامل معها، وكيف تزرع الثقة والنضوج في الرياضيين.

وأقيمت ورشة العمل بحضور الكابتن فتحي نصير مدير قطاع الناشئين بالاتحاد ، وروي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول ومعاونيه الأجانب وأيمن عبد العزيز مدرب المنتخب، وروجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي ومعاونيه الأجانب ووائل رياض مدرب المنتخب الأولمبي ، ومحمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب وكرم مرسي المدرب العام، ومصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب الشاطئية ومساعده أحمد أبو سريع، ومحمد كمال وعبدالفتاح عباس مدربي كرة القدم النسائية ، بالإضافة إلى 61 مدربا من أندية القسم الأول والثاني على مستوى الجمهورية.