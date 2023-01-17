الثلاثاء 17 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة أسيوط تفتتح معرضا خيريا نظمه اتحاد الطلاب

إفتتاح معرض خيري
إفتتاح معرض خيري

أكدت الدكتورة مها غانم القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، حرص إدارة الجامعة المتواصل على تقديم كافة صور الدعم الاجتماعي لأبنائها الطلاب وذلك انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة والذي يعد صورة من صور التكافل الاجتماعي لمساعدتهم على مواجهة متطلبات الحياة في مناخ ملائم يحفزهم لبذل مزيد من الجد والاجتهاد وتحقيق التفوق الدراسي.

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جاء ذلك خلال افتتاحها معرضا خيريا للملابس والذي نظمته أسرة طلاب من أجل مصر واتحاد طلاب الجامعة بالتعاون مع جمعية أنصار الخير لخدمات المجتمع والتنمية الشاملة بصالة المعارض بجوار المراقبة الطبية بالجامعة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد شريت مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية، والأستاذة سوسن جابر رئيس مجلس إدارة جمعية أنصار الخير، فضلاً عن مشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وأعضاء اتحاد الطلاب.

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وقد أشادت الدكتورة مها غانم بمستوى المعرض وما يضمه من منتجات متنوعة والتي تعكس حرص إدارة الجامعة علي تقديم أفضل خدمة لكافة الطلاب علي مدار العام وتحقيق الدورالمجتمعي للجامعة بهدف الوفاء باحتياجات ومتطلبات أبنائها الطلاب والسعي الدائم لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهلهم وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية.

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وفي سياق متصل أوضح الدكتور أحمد عبد المولى أن المعرض في نسخته يعد نجاحاً يضاف لاتحاد الطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر ورعاية الشباب، ويؤكد حرص الجامعة على توفير العديد من المنتجات للطلاب بأسعار زهيدة تناسب الطلاب الغير قادرين وتلبي احتياجاتهم ومنها الملابس, حيث أن المعرض يقدم المعروضات بسعر بيع المصنع ويضم كمية كبيرة من الملابس الجاهزة الجديدة تزيد عن 400 قطعة، واشتمل أيضا على جانب لعرض سلع غذائية ومنظفات بأسعار مخفضة.

إفتتاح معرض خيري
إفتتاح معرض خيري
إفتتاح معرض خيري
إفتتاح معرض خيري
إفتتاح معرض خيري
إفتتاح معرض خيري
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إتحاد طلاب الجامعة أسرة طلاب من أجل مصر التعليم والطلاب التكافل الاجتماعي الدكتورة مها غانم القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط المراقبة الطبية الملابس الجاهزة رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رئيس جامعة أسيوط

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وائل لطفي

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