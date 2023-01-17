وزير الدولة للإنتاج الحربى يتفقد شركة بنها للصناعات الإلكترونية

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة، يرافقه عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك ضمن سلسلة الجولات التفقدية التى يحرص عليها بغرض المتابعة الدورية والإطمئنان على سير العملية الإنتاجية بالجهات التابعة.

فى البداية، ترأس الوزير "محمد صلاح" اجتماعًا ضم السيد رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية ( مصنع 144 الحربى ) ومساعدوه ومجلس إدارة الشركة وعدد من رؤساء القطاعات بالشركة واطلع خلال هذا الاجتماع على عرض تقديمي عن أنشطة الشركة والمؤشرات الخاصة بالإنتاجية والأداء وما تم عقده مؤخرًا من شراكات مع مختلف الجهات بالدولة والاتفاقيات التي تم إبرامها مع عدد من الشركات العالمية بهدف نقل أحدث التكنولوجيات إلى خطوط الإنتاج بالشركة وهو ما يأتي ضمن العمل على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالحرص الدائم على توطين أحدث التكنولوجيات المعمول بها حول العالم داخل القطاع الصناعى المصرى وبالتوازى مع تدريب الكوادر البشرية على أعمال التصنيع والصيانة لتوفير المزيد من فرص العمل ودعم الاقتصاد من خلال استغلال الصناعات الوطنية المغذية، فضلًا عن طرح منتجات الصناعة المحلية بأسعار أقل من نظيرتها المستوردة.

وخلال العرض التقديمى أكد الوزير "محمد صلاح" الدور الريادى للشركة فى مجال الإلكترونيات الذى بدأ بإنشاء مقر الشركة عام 1957 على مساحة (45) فدانًا لتكون صرحًا للصناعات الإلكترونية وبدأ الإنتاج بها عام 1962، حيث يوجد بها عدد من المصانع المزودة بأحدث الإمكانيات التكنولوجية والفنية والتصنيعية، مشيرًا إلى الدور الرئيسي للشركة وهو تلبية احتياجات ومطالب القوات المسلحة من مختلف الأنظمة الإلكترونية مثل (أجهزة الاتصال اللاسلكية ذات التردد العالي والتردد العالي جداً- الميكروويف- المحطات اللاسلكية- الرادارات وأحدث إنتاج منها الرادار المصري الثنائي والثلاثي- محطات الإعاقة الإلكترونية)، هذا فضلًا عن استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لخدمة القطاع المدنى، وكذلك المساهمة في تنفيذ خطة الدولة للاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث تقوم شركة بنها للصناعات الإلكترونية بإنتاج (التحويلات الإلكترونية- الحاسبات الشخصية- التابلت- عدادات الكهرباء المسبقة الدفع والذكية- اللمبات الموفرة للطاقة- شاشات العرض بإستخدام الليدات فائقة الإضاءة - كشافات الشوارع التي تعمل بالليد والطاقة الشمسية- أنظمة التأمين والحماية من الصواعق- وأنظمة التحكم الآلي في العمليات الصناعية والمقلدات- والبوابات الأمنية الإلكترونية- وأجهزة الكشف على الحقائب X-RAY- وأجهزة الكشف عن المعادن - التجميع السطحي للمكونات الإلكترونية- ألواح الطاقة الشمسية- شاشات التليفزيون بتكنولوجيا LED وLCD).

عقب ذلك قام وزير الدولة للإنتاج الحربى بجولة تفقدية بالشركة شملت المرور على مصنع إنتاج أجهزة الاتصال (HF/VHF/UHF) ومصنع إنتاج أجهزة الميكروويف ومصنع إنتاج أجهزة الرادار ووحدة إنتاج محطات الإعاقة الإلكترونية ومصنع إنتاج لمبات الليد والكشافات ومصنع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية ومصنع إنتاج عدادات الكهرباء الذكية ومسبقة الدفع ومصنع إنتاج كاميرات المراقبة ومصنع إنتاج الأجهزة الأمنية (بوابات– كشف يدوي– X-Ray) ، كما حرص الوزير "محمد صلاح" خلال الجولة التفقدية على لقاء عدد من العاملين بشركة بنها للصناعات الإلكترونية وذلك للاطمئنان على أحوالهم المعيشية وأيضًا الاطمئنان على سير العملية الإنتاجية مؤكدًا اهتمامه بالعاملين بالإنتاج الحربي والحرص على تطوير أدائهم إيمانًا بأهمية العنصر البشري في العملية الإنتاجية، مشددًا على انفتاحه للاستماع إلى مختلف الأفكار والأطروحات والرؤى وحتى الاستفسارات التي تدور بأذهان العاملين بالإنتاج الحربي بمختلف الفئات والدرجات الوظيفية سواء (مهندسين/ فنيين/ إداريين) التى من شأنها تحسين بيئة العمل، كما شدد وزير الدولة للإنتاج الحربى على ضرورة التزام العاملين بإرتداء مهمات الأمان الصناعى وذلك فى ضوء اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية .

بدوره صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر بأن شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربى) تسعى بشكل دائم من خلال نخبة من المهندسين ذوي الخبرة والعمالة الفنية الماهرة إلى تقديم منتجات تلبي احتياجات عملائها وذلك بجودة عالية وبأسعار منافسة، كما تحرص على تطوير منتجاتها باستخدام أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا صناعة الإلكترونيات حول العالم، وذلك لدعم وتعزيز الاقتصاد القومي.

ورافق وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الجولة التفقدية بشركة بنها للصناعات الإلكترونية كل من المهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومحمد عيد بكر المستشار الإعلامى والمهندس ممدوح بدوى المشرف على القطاعات الفنية بالهيئة والدكتور مهندس عماد أحمد درويش عسكر المشرف على قطاعات البحوث والتطوير والتكنولوجيا والمهندس وائل محمود المكي رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية والمهندس أشرف عبدالعزيز رئيس قطاع المشروعات والمحاسب عمرو عبدالمنعم رئيس القطاعات المالية والاقتصادية ومحمد أحمد درويش رئيس قطاعات الموارد البشرية والتطوير المؤسسى والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.