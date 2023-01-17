«الزراعة»: ضبط 3 أطنان لحوم فاسدة وتوزيع 1000 شتلة زيتون خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد 76 من "الزراعة في كل مصر"، والذي يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 10 وحتى 16 يناير الجاري.

وخلال هذا الأسبوع شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 3 طن و 13 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كذلك تم المرور على العيادات البيطرية والمعارض البيطرية بناحية الهرم وفيصل، كما تم عقد 16 ندوة إرشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار.

فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية متابعة الزراعات القائمة، وأعمال حماية أراضي بقها وطوخ، والمرور على الجمعيات الزراعية، لتفقد سير الأعمال، كما تم عقد الاجتماع الخاص بلجنة الاستثمار بالمحافظة، لمناقشة طلبات المواطنين بخصوص إقامة المشروعات الاستثمارية على الأراضي الزراعية بالقليوبية والتي تخدم المواطنين بالمحافظة.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، المرور على زراعات القمح، بمركز شبين الكوم وتنظيم يوم حقلي، كما تم ازالة 14 حالة تعد على الأراضي الزراعية، كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية 13 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 110 من أسواق بيع اللحوم، وضبط أكثر من 156 كجم لحوم وذبح خارج المجازر وكبدة ودواجن وأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي، كما تم الانتهاء من تحصين أكثر من 2443 رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، فضلا عن تنظيم 53 ندوة إرشادية و303 لقاء إرشادي.

بينما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، استمرار حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، بمراكز كفر الدوار، أبوحمص، الدلنجات، المحمودية، كوم حماده، البريجات، كما نظمت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، يوم حقل بالحقول الإرشادية ضمن برنامج ترشيد المياه لمحصول القمح، كما تم متابعة أعمال سوسة النخيل، والزراعات الشتوية بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، كما نظمت إدارة المحاصيل السكرية ندوة بعنوان تعظيم إنتاجية بنجر السكر.

- المرور على زراعات البنجر والقمح

فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على زراعات البنجر بنواحي المحافظة، كما تم المرور على زراعات القمح، كذلك الجمعيات والإدارات الزراعية لمتابعة سير العمل وتنفيذ التكليفات، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، المرور على الزراعات الشتوية، وحقول القمح، كذلك المرور على محلات بيع وتداول الأسمدة والمبيدات، كذلك شاركت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر في فعاليات المؤتمر الثالث للتنمية المستدامة لمؤسسة الأورمان حيث تم الكشف والتسجيل والترقيم والتأمين وفحص السونار لعدد 10 رؤوس جاموس عيشار وتم تسليم الجاموس لعدد عشر أسر مستحقة، كما تم تنظيم ندوة إرشادية بيطرية للأهالي بأهمية تحصين الحيوانات وأهم الأمراض المعدية و دور الطب البيطري في الحفاظ على الثروة الحيوانية.

كما أطلقت مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء، قافلة بيطرية مجانية بمدينة بئر العبد، لدعم المربيين بالمنطقة، كما تم شن حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 38 كجم لحوم ومصنعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كذلك واصلت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، متابعة زراعة القمح لدى المزارعين، كما تم تفقد الزراعات المنتجة من الخضروات والفاكهة بمدينة طور سيناء وعنبر الدواجن، كما تم متابعة الأعمال الزراعية بمدينة نويبع وتوزيع 1000 شتلة زيتون وليمون على مراكز الشباب والمدارس والمنشآت الحكومية، كذلك متابعة المشروعات التى تتم بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء، كما شاركت في زراعة الشتلات التي تم توزيعها بمدينة أبو رديس بالمدارس، والمرور لفحص المناطق المختلفة للتأكد من خلوها من الإصابة بالنمل الأبيض و فحص أشجار النخيل للتأكد من خلوها من الإصابة بسوسه النخيل الحمراء.